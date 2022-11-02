Такое мнение 24 каналу высказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Ранее сообщалось о том, изменится ли поддержка США Украине, если Иран нападет на Саудовскую Аравию и Ирак.

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Иран способен на ракетные удары

Катков рассказал, что от Ирана можно ожидать ракетных ударов по территории Ирака или Саудовской Аравии. Впрочем, это закрытые страны, в которых сложно что-то анализировать, можно только предполагать. Однако если Иран решится на это, то не будет передавать России свое оружие.

Иран будет наносить удары баллистическими ракетами. Их огромное количество в перечне и единиц. То есть, Иран, на мой взгляд, будет пытаться вести дистанционную войну,

– отметил главный редактор Defence Express.

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Цели Ирана

Он продолжил, что Иран будет бить по критической инфраструктуре в виде нефтяных месторождений, нефтяных хранилищ. Приблизительно такой сценарий можно прогнозировать. Действия Саудовской Аравии будут направлены с воздуха, из авиации по объектам Ирана, связанным с ракетной промышленностью, пусковыми установками, складами хранения.

"Я не очень рассчитываю на наземную операцию. Хотя крайне осторожным нужно быть, потому что она тоже не исключена", – заметил Катков.

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