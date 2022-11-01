Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. CNN со ссылкой на собственные источники отметили, что Иран готовится отправить России около 1000 дополнительных единиц оружия.

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Как информация попала в СМИ

В частности, речь идет о баллистических ракетах малого радиуса действия и ударных беспилотниках. По мнению Федорова, эта информация была предоставлена прессе, чтобы привлечь к ней внимание экспертов, широкой публики и руководителей тех стран, которых она может касаться.

Я предполагаю, что люди из разведслужб или Госдепартамента США получили указание поговорить с журналистами CNN и рассказать им об этой истории. Таким образом США хотят избежать дополнительных политических трудностей,

– отметил военный эксперт.

Зачем разведка "слила" информацию о вероятной поставке оружия

По его словам, информация о поставках Ираном ракет России до конца не подтверждена. Если бы такие данные обнародовали официальные лица, то представители других стран могли бы потребовать у властей США раскрыть свои источники.

А от любого СМИ требовать ничего нельзя, ведь по всем законам США и многим другим странам медиа могут не раскрывать своих источников информации.

В США считают, что на официальном уровне комментировать такую информацию рано. Эта публикация в СМИ может быть направлена на то, чтобы сорвать такие поставки оружия,

– предположил Федоров.

Может ли "утечка" информации сорвать поставки оружия России

По его словам, если представители США действительно имели именно такие намерения, это довольно наивный расчет.

Контакты между Москвой и Тегераном в военном плане уже давно установлены. Москва одно время поставляла в Иран современные самолеты. А сейчас Иран помогает России и поставляет те виды вооружения, которые Москва не может производить сама,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что речь идет о следующих видах оружия:

Ударные беспилотники, ведь у России нет таких технологий.

Ракеты, качество которых неизвестно. Однако они могут заменить российские "Искандеры" или "Точки-У", запас которых в России уже иссякает.

"75% дронов уничтожаются, не успевая долететь до цели"

Как сообщили в Главном управлении разведки, Иран планирует отправить в Россию более 200 боевых дронов. Однако, по словам военного эксперта, запаса этих дронов России хватит ненадолго. Ведь украинское ПВО эффективно сбивает иранские беспилотники.

Благодаря ПВО около 75% этих беспилотников уничтожаются, не успевая долететь до цели. Соответственно, если Иран передаст 200 дронов, то из них до цели долетят 50,

– отметил Федоров.

Однако, по его словам, те беспилотники, которые все-таки поразят цель, могут нанести ущерб энергосистеме Украины и жилым кварталам. Впрочем, по мере того, как украинские защитники будут отрабатывать мастерство уничтожения дронов, опасность от них будет уменьшаться.

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