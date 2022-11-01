Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его мнению, при нынешней обстановке перспективы военного сотрудничества Украины с Израилем очень высоки.
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У Ирана сейчас очень серьезные проблемы
Пионтковский отметил, что у Украины сейчас есть претензии к позиции Израиля относительно войны. Сейчас у нас появился общий враг в лице Ирана. Тегеран же не скрывает своей задачи – уничтожить Израиль, стерев его с лица земли.
Я обратил бы внимание на стремительное сближение Турции и Израиля в последнее время. Там возможны очень серьезные события. Ведь Израиль готов в любой момент уничтожить весь ядерный потенциал Ирана.
– сказал российский публицист.
Это, заметил он, приведет к падению иранского режима. Турция же возлагает большие надежды на движение иранского Азербайджана. Потому что почти половина населения Ирана являются азербайджанцами, так же, как и бывшие советские азербайджанцы, смотрят на Турцию как на своего "старшего брата".
Поэтому, добавил Пионтковский, в действительности у Ирана сейчас очень серьезные проблемы.
Пионтковский прокомментировал отношения Украины и Ирана и заявил об очень серьезных проблемах Ирана: смотрите видео
Какую ошибку допустила Украина по Израилю
Пионтковский считает, что Украина допустила нелепую ошибку, проголосовав за некую антиизраильскую резолюцию, к тому же по чувствительному вопросу, в тот момент, когда у нас начинают налаживаться задачи с Израилем.
Резолюция требует от Израиля открыть свою ядерную программу. Это основной элемент безопасности Израиля от таких угроз со стороны безумных режимов, которые хотят его уничтожить.
– заметил публицист.
Он выразил надежду, что это недоразумение будет в ближайшее время как-то рассеяно в отношениях Украины и Израиля.
Есть ли перспективы военного сотрудничества Украины с Израилем
Пионтковский отметил, что в новой обстановке, когда у Украины и Израиля появился очевидный общий враг – Иран, эти перспективы очень высоки.
Для этого уже нужно работать не украинской дипломатии, а украинскому высшему руководству,
– считает российский публицист.
А украинской дипломатии, по его мнению, не нужно делать таких дурацких шагов.
Сотрудничество Ирана с Россией: что известно
- Россия приобрела у Ирана дроны-камикадзе, которыми убивает мирных украинцев и уничтожает инфраструктуру. В МИДе официально назвали Иран соучастником агрессии России.
- США присоединились к другим государствам и осудили Иран за его передачу дронов-камикадзе России. Ими она беспощадно атакует мирные города Украины.
- Кроме того, стало известно, что 6 октября Россия подписала новое соглашение с Ираном. Об этом сообщили 2 высокопоставленных иранских чиновника и 2 иранских дипломата. Следовательно, оккупанты будут получать больше высокоточного оружия.
- Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США показал доказательства того, что Россия атакует Украину беспилотниками, изготовленными именно в Иране.