Про це 24 каналу сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. На його думку, за нинішньої обстановки перспективи військової співпраці України з Ізраїлем є дуже високими.

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В Ірану зараз – дуже серйозні проблеми

Піонтковський зазначив, що Україна наразі має претензії до позиції Ізраїлю щодо війни. Зараз у нас з'явився спільний ворог в особі Ірану. Тегеран же не приховує своє завдання – знищити Ізраїль, стерши його з лиця землі.

Я би звернув увагу на стрімке зближення Туреччини та Ізраїлю останнім часом. Там можливі дуже серйозні події. Адже Ізраїль готовий у будь-який момент знищити весь ядерний потенціал Ірану,

– сказав російський публіцист.

Це, зауважив він, призведе до падіння іранського режиму. Туреччина ж покладає великі сподівання на рух іранського Азербайджану. Тому що майже половина населення Ірану є азербайджанцями, які так само, як і колишні радянські азербайджанці, дивляться на Туреччину як на свого "старшого брата".

Тому, додав Піонтковський, насправді в Ірану зараз дуже серйозні проблеми.

Піонтковський прокоментував відносини України й Ірану та заявив про дуже серйозні проблеми в Ірану: дивіться відео

Яку помилку допустила Україна щодо Ізраїлю

Піонтковський вважає, що Україна допустила безглузду помилку, проголосувавши за якусь антиізраїльську резолюцію, до того ж щодо чутливого питання, в той момент, коли у нас починають налагоджуватися завдання з Ізраїлем.

Ця резолюція вимагає від Ізраїлю відкрити свою ядерну програму. Це основний елемент безпеки Ізраїлю від таких загроз з боку божевільних режимів, які хочуть його знищити,

– зауважив публіцист.

Він висловив сподівання на те, що це непорозуміння буде найближчим часом якось розсіяне у відносинах України й Ізраїлю.

Чи є перспективи військової співпраці України з Ізраїлем

Піонтковський зауважив, що в новій обстановці, коли в України й Ізраїлю з'явився очевидний спільний ворог – Іран, ці перспективи є дуже високими.

Для цього вже треба працювати не українській дипломатії, а українському вищому керівництву,

– вважає російський публіцист.

А українській дипломатії, на його думку, не треба робити таких безглуздих кроків.

Співпраця Ірану з Росією: що відомо

Росія придбала в Ірану дрони-камікадзе, якими вбиває мирних українців та знищує інфраструктуру. У МЗС офіційно назвали Іран співучасником агресії Росії.

США доєдналися до інших держав та засудили Іран за його передачу дронів-камікадзе Росії. Ними вона нещадно атакує мирні міста України.

Крім того, стало відомо, що 6 жовтня Росія підписала нову угоду з Іраном. Про це повідомили 2 високопоставлених іранських чиновники та 2 іранських дипломати. Відтак, окупанти отримуватимуть більше високоточної зброї.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ під час свого візиту до США показав докази, що Росія атакує Україну безпілотниками, які виготовлені саме в Ірані.



