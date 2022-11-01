Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. CNN із посиланням на власні джерела зазначило, що Іран готується відправити Росії близько 1000 додаткових одиниць зброї.

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Як інформація потрапила у ЗМІ

Зокрема, йдеться про балістичні ракети малого радіуса дії та ударні безпілотники. На думку Федорова, цю інформацію надали пресі, щоб привернути до неї увагу експертів, широкої публіки та керівників тих країн, яких вона може стосуватися.

Я припускаю, що люди з розвідслужб або Держдепартаменту США отримали вказівку поговорити з журналістами CNN та розповісти їм про цю історію. Таким чином США хочуть уникнути додаткових політичних труднощів,

– зазначив військовий експерт.

Навіщо розвідка "злила" інформацію про ймовірне постачання зброї

За його словами, інформація про постачання Іраном ракет Росії до кінця не підтверджена. Якби такі дані оприлюднили офіційні особи, то представники інших країн могли б вимагати у влади США розкрити свої джерела.

А від будь-якого ЗМІ вимагати нічого не можна, адже за всіма законами США і багатьох інших країн медіа можуть не розкривати своїх джерел інформації.

У США вважають, що на офіційному рівні коментувати таку інформацію зарано. Ця публікація у медіа може бути спрямована на те, щоб зірвати такі постачання зброї,

– припустив Федоров.

Чи може "витік" інформації зірвати постачання зброї Росії

За його словами, якщо представники США справді мали саме такі наміри, то це доволі наївний розрахунок.

Контакти між Москвою та Тегераном у військовому плані вже давно встановлені. Москва у свій час постачала до Ірану сучасні літаки. А зараз Іран допомагає Росії і постачає ті види озброєння, які Москва не може виготовляти сама,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що йдеться про наступні види зброї:

Ударні безпілотники, адже у Росії немає таких технологій.

Ракети, якість яких невідома. Однак вони можуть замінити російські "Іскандери" або "Точки-У", запас яких у Росії вже вичерпується.

"75% дронів знищуються, не встигаючи долетіти до цілі"

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, Іран планує відправити в Росію понад 200 бойових дронів. Однак, за словами військового експерта, запасу цих дронів Росії вистачить ненадовго. Адже українська ППО ефективно збиває іранські безпілотники.

Завдяки ППО близько 75% цих безпілотників знищуються, не встигаючи долетіти до цілі. Відповідно, якщо Іран передасть 200 дронів, то з них до цілі долетять 50,

– зазначив Федоров.

Однак, за його словами, ті безпілотники, які все-таки вразять ціль, можуть завдати шкоди енергосистемі України та житловим кварталам. Втім, в міру того, як українські захисники відпрацьовуватимуть майстерність знищення дронів, небезпека від них дедалі зменшуватиметься.

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