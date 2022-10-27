Напомним, что приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал тогдашний президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января 2020 года Соединенные Штаты нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя главы Иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

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Путин жалуется, что Сулеймани убили

Во время своей речи к россиянам кремлевский диктатор упомянул о ликвидации руководителя элитного отряда "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. По его словам, США совсем "охамели".

Взяли, Сулейманы убили... Убили и сказали: "Да, это мы убили". Что это вообще? Мы где живем?

– жалуется Путин.

Вероятно, президент страны-террориста опасается, что его тоже могут ликвидировать. На такие місли также наталкивает заявление бывшего советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

Он намекнул, что Путина могут убрать, если он применит ядерное оружие. Американский чиновник тогда также упомянул о ликвидации Сулеймани.

Кто такой Касем Сулеймани? Командующий спецподразделениями "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани считают главным архитектором войны в Сирии. Мол, именно он убедил Россию вмешаться в нее, что изменило расклад сил внутри страны.

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