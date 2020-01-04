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      Мы найдем вас и ликвидируем, как Сулеймани, – Трамп эмоционально обратился к террористам

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      Трамп эмоционально обратился к американцам по поводу терроризма / Фото Global Look Press

      Дональд Трамп объяснил, зачем США нанесли воздушный удар по Ираку и убили иранского генерала Сулеймани. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что собирается и дальше так поступать с теми, кто угрожает американцам.

      Об убийстве Сулеймани

      В обращении к американцам вечером 3 января Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани – "террорист номер один в мире".

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      Прошлой ночью (в ночь на 3 января – 24 канал) по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, которым убили террориста номер один во всем мире Касема Сулеймани. Он готовил ужасные кровавые нападения на американских дипломатов и военных,
      – сказал Трамп.

      При этом он подчеркнул, что именно Сулеймани ответственен за недавнюю атаку на посольство США в Багдаде. Более того, мол, этот иранский генерал 20 лет занимался попытками дестабилизировать Ближний Восток.

      О защите американцев

      В этой же речи президент США категорически заявил, что политика Белого дома в отношении террористов будет радикальной.

      Под моим руководством американская политика в отношении террористов, которые наносят вред или планируют нанести вред любому американцу, однозначна: мы найдем вас, мы ликвидируем вас,
      – эмоционально подытожил Трамп.

      Об Иране

      Дональд Трамп подчеркнул, что США "минувшей ночью сделали шаг, чтобы остановить войну, а не чтобы начать".

      Я глубоко уважаю иранцев. Мы не стремимся к смене режима. Однако агрессия режима в регионе, а также попытки дестабилизировать соседей, должны прекратиться. И прекратиться немедленно,
      – заявил Трамп.

      Убийство Сулеймани: главное

      • В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили командующего спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
      • Сулеймани считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
      • В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана – по аналогии с фильмом о Бэтмене.
      • В Иране же Сулеймани очень популярен: о нем снимают фильмы, пишут песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

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      3 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Терроризм Иран Ирак Новости США Дональд Трамп
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