Мы найдем вас и ликвидируем, как Сулеймани, – Трамп эмоционально обратился к террористам

Дональд Трамп объяснил, зачем США нанесли воздушный удар по Ираку и убили иранского генерала Сулеймани. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что собирается и дальше так поступать с теми, кто угрожает американцам.

Об убийстве Сулеймани

В обращении к американцам вечером 3 января Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани – "террорист номер один в мире".

Читайте также: Может вылиться в полномасштабную войну: детали противостояния США и Ирана

Прошлой ночью (в ночь на 3 января – 24 канал) по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, которым убили террориста номер один во всем мире Касема Сулеймани. Он готовил ужасные кровавые нападения на американских дипломатов и военных,

– сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что именно Сулеймани ответственен за недавнюю атаку на посольство США в Багдаде. Более того, мол, этот иранский генерал 20 лет занимался попытками дестабилизировать Ближний Восток.

О защите американцев

В этой же речи президент США категорически заявил, что политика Белого дома в отношении террористов будет радикальной.

Под моим руководством американская политика в отношении террористов, которые наносят вред или планируют нанести вред любому американцу, однозначна: мы найдем вас, мы ликвидируем вас,

– эмоционально подытожил Трамп.

Об Иране

Дональд Трамп подчеркнул, что США "минувшей ночью сделали шаг, чтобы остановить войну, а не чтобы начать".

Я глубоко уважаю иранцев. Мы не стремимся к смене режима. Однако агрессия режима в регионе, а также попытки дестабилизировать соседей, должны прекратиться. И прекратиться немедленно,

– заявил Трамп.

Убийство Сулеймани: главное

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили командующего спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани .

Сулеймани считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана – по аналогии с фильмом о Бэтмене.

В Иране же Сулеймани очень популярен: о нем снимают фильмы, пишут песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.