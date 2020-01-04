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      Ми знайдемо вас і ліквідуємо, як Сулеймані, – Трамп емоційно звернувся до терористів

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      Трамп емоційно звернувся до американців щодо тероризму / Фото Global Look Press

      Дональд Трамп пояснив, навіщо США завдали повітряний удар по Іраку та вбили іранського генерала Сулеймані. Разом з тим голова Білого дому наголосив, що збирається і надалі так вчиняти з тими, хто загрожує американцям.

      Про вбивство Сулеймані

      У промові до американців увечері 3 січня Дональд Трамп заявив, що убитий іранський генерал Касем Сулеймані – "терорист номер один у світі".

      Читайте також: Може вилитися у повномасштабну війну: деталі протистояння США й Ірану

      Минулої ночі (у ніч на 3 січня – 24 канал) за моїм наказом американські збройні сили успішно завдали бездоганний високоточний удар, яким убили терориста номер один у всьому світі Касема Сулеймані. Він готував жахливі криваві напади на американських дипломатів і військових,
      – сказав Трамп.

      При цьому він наголосив, що саме Сулеймані відповідальний за нещодавню атаку на посольство США у Багдаді. Ба більше, мовляв, цей іранський генерал 20 років займався спробами дестабілізувати Близький Схід.

      Про захист американців

      У цій же промові президент США категорично заявив, що політика Білого дому щодо терористів буде радикальною.

      Під моїм керівництвом американська політика щодо терористів, які завдають шкоди чи планують завдати шкоди будь-якому американцю, є однозначною: ми знайдемо вас, ми ліквідуємо вас,
      – емоційно підсумував Трамп.

      Про Іран

      Дональд Трамп наголосив, що США "минулої ночі здійснили кроки, щоб зупинити війну, а не щоб почати війну".

      Я маю глибоку повагу до іранців. Ми не прагнемо зміни режиму. Однак агресія режиму в регіоні, а також спроби дестабілізувати сусідів, повинні припинитися. І припинитися негайно,
      – заявив Трамп.

      Вбивство Сулеймані: головне

      • У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили командувача спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.
      • Сулеймані вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.
      • У США його називали "Темним лицарем" розвідки Ірану – за аналогією з фільмом про Бетмена.
      • В Ірані ж Сулеймані дуже популярний: про нього знімають фільми, пишуть пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

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      Може вилитися у повномасштабну війну: деталі протистояння США й Ірану
      3 січня
      1739
      Автор: Северин Трач
      Теги: Дональд Трамп Новини США Ірак Іран Тероризм
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