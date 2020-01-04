Ми знайдемо вас і ліквідуємо, як Сулеймані, – Трамп емоційно звернувся до терористів

Дональд Трамп пояснив, навіщо США завдали повітряний удар по Іраку та вбили іранського генерала Сулеймані. Разом з тим голова Білого дому наголосив, що збирається і надалі так вчиняти з тими, хто загрожує американцям.

Про вбивство Сулеймані

У промові до американців увечері 3 січня Дональд Трамп заявив, що убитий іранський генерал Касем Сулеймані – "терорист номер один у світі".

Читайте також: Може вилитися у повномасштабну війну: деталі протистояння США й Ірану

Минулої ночі (у ніч на 3 січня – 24 канал) за моїм наказом американські збройні сили успішно завдали бездоганний високоточний удар, яким убили терориста номер один у всьому світі Касема Сулеймані. Він готував жахливі криваві напади на американських дипломатів і військових,

– сказав Трамп.

При цьому він наголосив, що саме Сулеймані відповідальний за нещодавню атаку на посольство США у Багдаді. Ба більше, мовляв, цей іранський генерал 20 років займався спробами дестабілізувати Близький Схід.

Про захист американців

У цій же промові президент США категорично заявив, що політика Білого дому щодо терористів буде радикальною.

Під моїм керівництвом американська політика щодо терористів, які завдають шкоди чи планують завдати шкоди будь-якому американцю, є однозначною: ми знайдемо вас, ми ліквідуємо вас,

– емоційно підсумував Трамп.

Про Іран

Дональд Трамп наголосив, що США "минулої ночі здійснили кроки, щоб зупинити війну, а не щоб почати війну".

Я маю глибоку повагу до іранців. Ми не прагнемо зміни режиму. Однак агресія режиму в регіоні, а також спроби дестабілізувати сусідів, повинні припинитися. І припинитися негайно,

– заявив Трамп.

Вбивство Сулеймані: головне

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили командувача спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.

Сулеймані вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.

У США його називали "Темним лицарем" розвідки Ірану – за аналогією з фільмом про Бетмена.

В Ірані ж Сулеймані дуже популярний: про нього знімають фільми, пишуть пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

Реакція України: Треба запобігти помсті: МЗС України стурбоване через ситуацію на Близькому Сході