Це рідкість, коли за час повномасштабної війни президент Зеленський з'являється на публіці не у мілітарі-стилі. Відповідні кадри публікують у мережі, передає 24 Канал.

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Зеленський з'явився на публіці у костюмі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Зеленський відмовився від класичного ділового стилю. Він надає перевагу зручному та практичному одягу.

Так він хоче підкреслити єдність з народом та продемонструвати, що не віддалений від реалій повсякденного життя. Президент обіцяв одягнути костюм, коли Україна переможе у війні.

Стиль Зеленського неодноразово піддавався критиці, хоча більшість – підтримувала його.

25 червня глава держави з'явився на публіці у стриманому чорному костюмі – піджаку та брюках, а також у чорній сорочці.

Зеленський у костюмі з'явився у Нідерландах: дивіться відео

У такому вигляді Зеленський прибув до резиденції короля Нідерландів у Гаазі в рамках саміту НАТО. У нього також цього дня запланована зустріч із Трампом.

Нагадаємо, що у США неодноразово критикували мілітарі-стиль Зеленського. Зокрема, й на скандальній зустрічі у Білому домі 28 лютого. Тоді журналіст поставив провокативне питання, чому президент України не носить костюм.

Припускають, що тоді одяг Зеленського міг розлютити й самого Трампа.