Это редкость, когда за время полномасштабной войны президент Зеленский появляется на публике не в милитари-стиле. Соответствующие кадры публикуют в сети, передает 24 Канал.

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Зеленский появился на публике в костюме

После начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Зеленский отказался от классического делового стиля. Он предпочитает удобную и практичную одежду.

Так он хочет подчеркнуть единство с народом и продемонстрировать, что не отдален от реалий повседневной жизни. Президент обещал одеть костюм, когда Украина победит в войне.

Стиль Зеленского неоднократно подвергался критике, хотя большинство – поддерживало его.

25 июня глава государства появился на публике в сдержанном черном костюме – пиджаке и брюках, а также в черной рубашке.

Зеленский в костюме появился в Нидерландах: смотрите видео

В таком виде Зеленский прибыл в резиденцию короля Нидерландов в Гааге в рамках саммита НАТО. У него также в этот день запланирована встреча с Трампом.

Напомним, что в США неоднократно критиковали милитари-стиль Зеленского. В частности, и на скандальной встрече в Белом доме 28 февраля. Тогда журналист задал провокационный вопрос, почему президент Украины не носит костюм.

Предполагают, что тогда одежда Зеленского могла разозлить и самого Трампа.