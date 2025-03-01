В частности, он сказал, что Зеленский "сегодня так оделся!". Впрочем, один из конгрессменов иронично отреагировал на слова Трампа и вспомнил об Илоне Маске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Эрика Сволвелла в соцсети X.

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Что говорят о наряде Зеленского

В Овальном кабинете администрации Трампа журналист спросил Зеленского, когда он снова будет надевать деловой костюм на официальные мероприятия.

Я буду носить его. Может такой как у вас (у журналиста – 24 Канал). Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим,

– ответил Зеленский.

Отметим, что, журналист, который задал этот вопрос Зеленскому, является бойфрендом конгрессвумен Марджори Грин. Она систематически травит Украину и обвиняет украинцев в нацизме и пытках гражданских.

Именно поэтому вполне возможно, что этот вопрос был заранее продуманной попыткой унизить Зеленского.

Зато конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл опубликовал фото американского миллиардера Илона Маска с подписью: "Почему Зеленский не надел костюм в Белый дом".

Отметим, что Маск постоянно посещает важные мероприятия не в костюме и в бейсболке, которую не снимает даже в помещении. Однако, он не получает никаких замечаний, в отличие от Зеленского.

Стоит заметить, что украинский президент не надевал костюм на официальные мероприятия после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В интервью BBC он сказал, что это было бы довольно странно, ведь "времена изменились".

Зеленский добавляет, что таким образом хотел показать людям свою поддержку. По его словам, одежда в милитаристском стиле является "более удобной и понятной".

Однако, глава государства заверил, что вернется к классическому костюму. Вероятнее всего, это произойдет в день победы Украины.