Зокрема, він сказав, що Зеленський "сьогодні так вдягнувся!". Втім, один із конгресменів іронічно відреагував на слова Трампа та згадав про Ілона Маска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Еріка Сволвелла у соцмережі X.

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Що кажуть про вбрання Зеленського

В Овальному кабінеті адміністрації Трампа журналіст запитав Зеленського, коли він знову вдягатиме діловий костюм на офіційні заходи.

Я носитиму його. Може такий як у вас (у журналіста – 24 Канал). Може, кращий. Може, дешевший. Побачимо,

– відповів Зеленський.

Зазначимо, що, журналіст, який поставив це запитання Зеленському, є бойфрендом конгресвумен Марджорі Грін. Вона систематично цькує Україну та звинувачує українців у нацизмі та тортурах цивільних.

Саме тому цілком можливо, що це запитання було заздалегідь продуманою спробою принизити Зеленського.

Натомість конгресмен-демократ Ерік Сволвелл опублікував фото американського мільярдера Ілона Маска з підписом: "Чому Зеленський не одягнув костюм у Білий дім".

Зазначимо, що Маск постійно відвідує важливі заходи не в костюмі та в бейсболці, яку не знімає навіть в приміщенні. Однак, він не отримує жодних зауважень, на відміну від Зеленського.

Варто зауважити, що український президент не вдягав костюм на офіційні заходи після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В інтерв'ю BBC він сказав, що це було б досить дивно, адже "часи змінилися".

Зеленський додає, що таким чином хотів показати людям свою підтримку. За його словами, одяг в мілітарному стилі є "зручнішим та зрозумілішим".

Однак, глава держави запевнив, що повернеться до класичного костюма. Найімовірніше, це станеться у день перемоги України.