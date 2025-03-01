Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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За якої умови США можуть розпочати війну проти Мексики

Міністр оборони США Піт Гегсет провів розмову із високопосадовцями мексиканських збройних сил.

За інформацією від осіб, які знайомі із деталями розмови 31 січня, Гегсет повідомив, що якщо Мексика не розв'яже проблему змови між урядом країни та наркокартелями, американські військові готові до односторонніх дій.

Вищі військові чиновники Мексики, які брали участь у дзвінку, були шоковані від почутого й обурені, вважаючи, що Гегсет натякав на можливість військової операції США на території їхньої країни.