Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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При каком условии США могут начать войну против Мексики

Министр обороны США Пит Хегсет провел разговор с высокопоставленными чиновниками мексиканских вооруженных сил.

По информации от лиц, которые знакомы с деталями разговора 31 января, Гегсет сообщил, что если Мексика не решит проблему сговора между правительством страны и наркокартелями, американские военные готовы к односторонним действиям.