Президент Трамп, його головні радники та українська делегація зібралися в Овальному кабінеті, щоб провести розмову, а потім підписати історичну угоду про корисні копалини. Але все закінчилося раніше через сварку президентів. Ймовірно, щось у вигляді чи поведінці Володимира Зеленського могло роздратувати Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios.

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Зеленський не одягнув на зустріч костюм

Власні джерела видання з оточення Дональда Трампа повідомили, що зовнішній вигляд президента України був одним з факторів, що не сподобався лідеру США.

Замість офіційного костюма Володимир Зеленський одягнув на зустріч із Трампом стиль мілітарі, якого президент дотримується вже три роки. З боку лідера України відмовитися від такого одягу і замінити його на костюм було б більш шанобливо. У офіційно-діловому стилі натомість прибув глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Дональд Трамп навіть спочатку зробив комплімент Зеленському, відзначивши його чорне вбрання з гербом України. Але очевидно, що президент США сприйняв цей жест як неповагу.

Далі масло в вогонь долили висловлювання про війну, зокрема про завершення протистояння шляхом дипломатії, про проблеми набору людей до українського війська та інше. Але через непорозуміння довелося скасувати підписання угоди та подальші плани української делегації в Вашингтоні.

Нагадаємо, президент Зеленський відповів журналістам, чому за роки війни жодного разу не одягнув офіційний костюм. Він зазначив, що його одяг відображає складні часи в Україні, а костюм він носитиме після перемоги.

Цікаво, що журналіст, який поставив запитання про костюм, є бойфрендом конгресвумен Марджорі Грін. Вона налаштована проти України, звинувачуючи наш народ в нацизмі та тортурах цивільних.