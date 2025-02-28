Андрій Єрмак прибув на зустріч із сенаторами у костюмі. Про це пише 24 Канал із посилання на фото. які оприлюднив керівник ОП.

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Що відомо про зустріч

Андрій Єрмак надів костюм вперше за три роки повномасштабного вторгнення. Він також розповів про візит з президентом і командою в США.

Він відвідав зустріч з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні.

Продовження військової допомоги, справедливий мир. Почалася зустріч із Президентом Трампом,

– наголосив він.

Також Єрмак відзначив, що в нас чудові стратегічні партнери і друзі, а Сполучені Штати Америки – це сила та лідерство.

Він подякував за підтримку України. Відомо, що Зеленський прибув до США, щоб затвердити угоду про корисні копалини, та обговорити з Трампом зусилля з припинення війни Росії проти України.