Андрей Ермак прибыл на встречу с сенаторами в костюме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на фото, которые обнародовал руководитель ОП.
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Что известно о встрече
Андрей Ермак надел костюм впервые за три года полномасштабного вторжения. Он также рассказал о визите с президентом и командой в США.
Он посетил встречу с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне.
Продолжение военной помощи, справедливый мир. Началась встреча с Президентом Трампом,
– подчеркнул он.
Также Ермак отметил, что у нас замечательные стратегические партнеры и друзья, а Соединенные Штаты Америки – это сила и лидерство.
Он поблагодарил за поддержку Украины. Известно, что Зеленский прибыл в США, чтобы утвердить соглашение о полезных ископаемых, и обсудить с Трампом усилия по прекращению войны России против Украины.