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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Може вилитися у повномасштабну війну: деталі протистояння США й Ірану

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      Зі сльозами на очах тисячі іранців прощалися з генерал-лейтенантом елітного спецпідрозділу Корпусу стражів Ісламської революції.

      Касіма Сулеймані вбили у ніч проти 3 січня неподалік від аеропорту Багдада. В машину, в якій він перебував, влучили американські снаряди. Разом з іранським генерал-лейтенантом загинуло ще вісім осіб.

      Читайте також: Ліквідація Сулеймані у Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону

      Спецоперацію у Багдаді провели за особистим наказом Дональда Трампа. В адміністрації президента повідомили: генерал Касім Сулеймані загрожував безпеці американських громадян.

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      Заява Пентагону

      Підрозділ "Аль-Кудс", який очолював Касім Сулеймані, займався спецопераціями за межами Ірану. За даними американських розвідслужб, саме іранський генерал-лейтенант допоміг Башару Асаду зламати на свою користь хід війни у Сирії. А ще його спецпідрозділ надає підтримку військовим угрупуванням ХАМАС та Хезболла, визнаним терористичними у США та у низці інших держав.

      сулеймані іран трамп
      Касім Сулеймані

      Після виводу американських військ з Іраку Касім Сулеймані намагався взяти під контроль ситуацію в цій близькосхідній країні. Його ім'я фігурувало у чорному списку ООН. У себе ж на Батьківщині Касім Сулеймані вважався героєм, який гідно протистояв США.

      Смерть генерал-лейтенанта лише посилила вороже ставлення іранців до США. На традиційній п'ятничній молитві в Тегерані віряни скандували "Смерть Америці!". А провідний клерик Ірану Ахмад Хатамі сипав погрозами на адресу США.

      Ми так помстимося їм, що їхні яскраві дні перетворяться на темні ночі, 
      – сказав член Ради експертів Ірану Ахмад Хатамі.

      Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію американських спецпризначенців в Багдаді міжнародним державним тероризмом США. І заявив, що відповідь Ірану буде гідною.

      Американські експерти вважають, що чергове загострення у відносинах між Вашингтоном і Тегераном може вилитися у повномасштабну війну на Близькому Сході. Їхню думку поділяє і частина провідних американських політиків. Колишній віце-президента США Джо Байден заявив, що  "президент Трамп сунув динаміт у порохову діжку".

      Читайте також: Після вбивства іранського генерала Сулеймані зросли ціни на нафту

      А от Дональд Трамп вважає, що ліквідувати Касіма Сулеймані треба було давно. Адже він не лише планував напади на американських громадян. Генерал-лейтенант підтримував диктаторський режим Ірану і причетний до придушення місцевої опозиції.

      Поки ж влада Ірану оголосила триденну жалобу за легендарним генерал-лейтенантом. А верховний аятолла Хоменеї вже назвав ім'я заступника Касіма Сулеймані. Спецпідрозділ "Аль-Кудс" очолоить його права рука Ісмаїл Каані.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Дональд Трамп Ірак Іран Війна
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