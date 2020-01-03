Може вилитися у повномасштабну війну: деталі протистояння США й Ірану

Зі сльозами на очах тисячі іранців прощалися з генерал-лейтенантом елітного спецпідрозділу Корпусу стражів Ісламської революції.

Касіма Сулеймані вбили у ніч проти 3 січня неподалік від аеропорту Багдада. В машину, в якій він перебував, влучили американські снаряди. Разом з іранським генерал-лейтенантом загинуло ще вісім осіб.

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Спецоперацію у Багдаді провели за особистим наказом Дональда Трампа. В адміністрації президента повідомили: генерал Касім Сулеймані загрожував безпеці американських громадян.



Заява Пентагону

Підрозділ "Аль-Кудс", який очолював Касім Сулеймані, займався спецопераціями за межами Ірану. За даними американських розвідслужб, саме іранський генерал-лейтенант допоміг Башару Асаду зламати на свою користь хід війни у Сирії. А ще його спецпідрозділ надає підтримку військовим угрупуванням ХАМАС та Хезболла, визнаним терористичними у США та у низці інших держав.



Касім Сулеймані

Після виводу американських військ з Іраку Касім Сулеймані намагався взяти під контроль ситуацію в цій близькосхідній країні. Його ім'я фігурувало у чорному списку ООН. У себе ж на Батьківщині Касім Сулеймані вважався героєм, який гідно протистояв США.

Смерть генерал-лейтенанта лише посилила вороже ставлення іранців до США. На традиційній п'ятничній молитві в Тегерані віряни скандували "Смерть Америці!". А провідний клерик Ірану Ахмад Хатамі сипав погрозами на адресу США.

Ми так помстимося їм, що їхні яскраві дні перетворяться на темні ночі,

– сказав член Ради експертів Ірану Ахмад Хатамі.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію американських спецпризначенців в Багдаді міжнародним державним тероризмом США. І заявив, що відповідь Ірану буде гідною.

Американські експерти вважають, що чергове загострення у відносинах між Вашингтоном і Тегераном може вилитися у повномасштабну війну на Близькому Сході. Їхню думку поділяє і частина провідних американських політиків. Колишній віце-президента США Джо Байден заявив, що "президент Трамп сунув динаміт у порохову діжку".

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А от Дональд Трамп вважає, що ліквідувати Касіма Сулеймані треба було давно. Адже він не лише планував напади на американських громадян. Генерал-лейтенант підтримував диктаторський режим Ірану і причетний до придушення місцевої опозиції.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 січня 2020 р.

Поки ж влада Ірану оголосила триденну жалобу за легендарним генерал-лейтенантом. А верховний аятолла Хоменеї вже назвав ім'я заступника Касіма Сулеймані. Спецпідрозділ "Аль-Кудс" очолоить його права рука Ісмаїл Каані.