Ліквідація Сулеймані у Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону

Один з головних генералів Ірану Касім Сулеймані був ліквідований за допомогою удару дрону в багдадському аеропорту (Ірак). Він фактично керував мережею озброєних підрозділів по всьому Близькому Сходу. Ким він був і чим це загрожує регіону – у матеріалі 24 каналу.

Ким був Касім Сулеймані

Касім Сулеймані – колишній топ-генерал Ірану, який входив до керівництва Корпусу стражів ісламської революції. Він здійснював оперативне керування "Силами Кудс" – парамілітарною організацію у складі Корпусу, яка здійснювала операції за межами Ірану. Він був впливовою людиною не лише у рідному Ірані, але й у Лівані, Сирії та Іраку. Американці кажуть, що він повинен у смертях тисяч американців з 2003 року (часу вторгнення США у Ірак). Фактично, він був важливішим за президента Ірану, керував усією регіональною політикою, а відповідав лише перед Аятоллою Алі Хаменеї. То як він став настільки впливовою фігурою?

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Народився хлопчик у 1957 році у бідній родині у східному місті Рабор. Його батько мав борги перед урядом Шаха, тож юний Сулеймані був змушений поїхати у сусіднє місто у віці 13-ти років і працювати, щоб їх сплатити. У 1979 році, після падіння монархії, Сулеймані приєднався до Корпусу стражів ісламської революції, який створив перший Аятолла Рухолла Хомейні. Це була військова сила, яка мала попередити можливий переворот проти молодої тоді Ісламської республіки. Вже за два роки його відправили на фронт, воювати проти армії Іраку, яка вторглася в Іран. Ця війна забрала мільйони життів та йшла кілька років. Як солдат, Сулеймані прославився розвідкою у тилу військ Іраку. Один раз отримав поранення, втратив багатьох побратимів, але отримав підвищення до командира бригади. Війна також познайомила його з військовими формуваннями за межами країни, що потім стало основою його діяльності на десятки років.

Президент Ірану Хасан Рухані та Касім Сулеймані / Фото: Getty Images

Коли уряд Саддама Хусейна впав у 2003 році, Сулеймані вже керував "Силами Кудс" – організацією всередині Корпусу стражів, яка відповідала за регіональну політику на Близькому Сході, включаючи терористичні атаки та гібридну війну. "Кудс" зробили все для зростання шиїтських угруповань в Іраку, стояли за розвитком "Хезблолли" у Лівані, підтримали Башара Асада у війні в Сирії... У цей самий час нова тіньова війна покликала Сулеймані – проти США. Колись він так звернувся до генерала Петреуса: "Я відповідаю за політику Ірану у Афганістані, Газі, Іраку, Лівані. Посол Ірану у Багдаді з "Сил Кудс". Той, хто планується йому на зміну теж". Петреус, у своєму листі до Держсекретаря США, назвав Сулеймані "реально зловісною фігурою". Сулеймані був дуже важливим командиром, на його руках багато крові іракців і сирійців, але не єдиним у лідерстві. Вже відомо, що генерал Ісмаїль Каані, колишній заступник, замінить Сулеймані. Стратегія Корпусу навряд чи зазнає сильних змін. Хіба що стане більш агресивною.

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Зустрічався Сулеймані і з Путіним. Відомо про чотири його візити до Москви. Вони відбулися влітку 2015 року та на навесні 2016, якраз після підписання ядерної угоди. Як вважається, саме Сулеймані вмовив росіян приєднатися до війни у Сирії. на боці Башара Асада. Його називали одним з головних "архітекторів" конфлікту у Сирії.

Пізніше, Сулеймані відчайдушно бився проти "Ісламської держави" і переміг: Халіфату не стало. Тоді діяв договір джентельменів: поки ІДІЛ є, його сили не чіпають американців і навпаки. Але одночасно, він посилив іранський вплив на Ірак до максимуму, вкинувши Багдад у вир міжусобиць, терору, хаосу та війни. Тож після падіння ІДІЛ та виходу США з ядерної угоди з Іраном у 2018 році, Сулеймані знову розгорнув свою антиамериканську діяльність. У всіх конфліктах зараз – у Ємені, Сирії, Іраку, Лівані, Саудівській Аравії є слід діяльності та союзів, створених Каcімом Сулеймані. Його любили та боялися, ненавиділи та возвеличували. Без нього, це буде трохи інший Близький Схід.

Чого чекати регіону

Зрозуміло, що Іран не залишить так просто вбивство третьої-четвертої людини в ієрархії. Якась відповідь точно буде. Зважаючи, що за межами Близького Сходу можливості Корпусу стражів та "сил Кудс" доволі обмежені, то удару слід чекати у регіоні. Можливо, будуть атаковані сили, які підтримувані США у Іраку або Сирії. Не виключена атака і на бази, де розквартировані американські війська або на нафтову інфраструктуру.

Вважається, що Іран стояв за нападом на Саудівську Аравію, який тимчасово залишив Королівство без половини нафтового видобутку. Протести у Іраку, які з самого початку були антиіранськими, тепер під загрозою, а підрозділи на кшталт "Катаїб Хезболли" чи "Сил Народної Мобілізації" можуть отримати карт-бланш на їх придушення. Можливо, це кінець перебування армії США в Іраку. Нагадаємо, там зараз перебуває 5200 солдатів та спеціалістів. Усіх цивільних громадян Америки та Нідерландів закликали негайно покинути Ірак.

Ірак та регіон чекає дуже непевне майбутнє після вбивства Касіма Сулеймані / Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Іраку, точніше, в.о. Абдул Махді, вже заявив, що США цим ударом порушили договір, за яким вони знаходяться у країні, бо мандат передбачив лише тренування армії та боротьбу з тероризмом. Парламент буде скликаний на позачергову сесію у суботу. Віце-спікер Хасан Аль-Каабі сказав, що "прийшов час покласти край американським безрозсудності та зарозумілості". Він зазначив, що будуть прийняті важливі рішення щодо "присутності США в Іраку".

Аятолла Алі Хаменеї та президент Ірану Хасан Рухані обіцяють удари у відповідь. Хаменеї вперше відвідав засідання Ради Безпеки Ірану. А один з головних шиїтських лідерів Іраку, Муктада Аль-Садр, повертає до активного життя "Армію Махді", яка під його проводом билася проти сил США, починаючи з квітня 2004 року.

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Щодо міжнародної реакції, то Китай та Велика Британія закликали усі сторони до виваженості та деескалації, Росія висловила "співчуття" щодо вбивства Сулеймані. Політикум всередині Сполучених Штатів розділився: далеко не всі підтримали ліквідацію іранського топ-генерала, а Демократи пожалілися, що з Палатою Представників не проконсультувалися. Рада Нацбезпеки США наразі практично не функціонує так, як повинна. Британські, американські та ізраїльскі військові перейшли на посилений режим несення служби у регіоні через загрозу ескалації.

Спеціальний доповідач ООН Агнес Каламар у своєму Твіттері зазначила, що вбивство Касіма Сулеймані "могло порушити права людини" і що США мають довести його загрозу іншим.