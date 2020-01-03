Після вбивства іранського генерала Сулеймані зросли ціни на нафту
Ціни на нафту зросли на 2-4%, а ринки цінних паперів Азії впали. Причина – вбивство Сполученими Штатами Америки іранського генерала Сулеймані.
Про те, як вбивство Кассема Сулеймані вплинуло на економіку, написав у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.
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Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азійські ринки цінних паперів відреагували падінням, а ціни на нафту виросли на 2-4%,
– написав міністр.
Що відомо про вбивство Сулеймані
- У ніч на 3 січня американці ракетами обстріляли аеропорт у столиці Іраку Багдаді внаслідок чого загинув іранський генерал Кассем Сулеймані.
- Як стверджує Білий дім, саме він і був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму".
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