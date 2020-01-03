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      Після вбивства іранського генерала Сулеймані зросли ціни на нафту

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      Ціни на нафту зросли після вбивства Сулеймані / ukrinform.ua

      Ціни на нафту зросли на 2-4%, а ринки цінних паперів Азії впали. Причина – вбивство Сполученими Штатами Америки іранського генерала Сулеймані.

      Про те, як вбивство Кассема Сулеймані вплинуло на економіку, написав у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

      Читайте також: "Смерть Америці": як Іран використовує Ірак проти США

      Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азійські ринки цінних паперів відреагували падінням, а ціни на нафту виросли на 2-4%,
      – написав міністр.

       

      Що відомо про вбивство Сулеймані

      • У ніч на 3 січня американці ракетами обстріляли аеропорт у столиці Іраку Багдаді внаслідок чого загинув іранський генерал Кассем Сулеймані.
      • Як стверджує Білий дім, саме він і був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму".
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      Автор: Наталія Пристанська, Тимофій Милованов
      Теги: Новини України Ірак Новини США Новини політики Вбивство Іран
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