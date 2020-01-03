После убийства иранского генерала Сулеймани выросли цены на нефть
Цены на нефть выросли на 2-4%, а рынки ценных бумаг Азии упали. Причина – убийство Соединенными Штатами Америки иранского генерала Сулеймани.
О том, как убийство Кассема Сулеймани повлияло на экономику, написал в Фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.
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Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%,
– написал министр.
Что известно об убийстве Сулеймани
- В ночь на 3 января американцы ракетами обстреляли аэропорт в столице Ирака Багдаде в результате чего погиб иранский генерал Кассем Сулеймани.
- Как утверждает Белый дом, именно он и был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма".
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