После убийства иранского генерала Сулеймани выросли цены на нефть

Цены на нефть выросли на 2-4%, а рынки ценных бумаг Азии упали. Причина – убийство Соединенными Штатами Америки иранского генерала Сулеймани.

О том, как убийство Кассема Сулеймани повлияло на экономику, написал в Фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

Читайте также: "Смерть Америке": как Иран использует Ирак против США

Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%,

– написал министр.

Что известно об убийстве Сулеймани