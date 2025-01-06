Об этом в рассказе с 24 Каналом сказал журналист Evening Standart Роберт Фокс, объяснив, как Путин может испортить отношения с Трампом. Больше об этом, почему в Кремле началась паника и когда возможен конец Путина – читайте далее в материале.

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В Кремле начинается паника

По данным Politico, Владимир Путин – самымй большой неудачник 2024 года, потому что он потерял свои базы в Сирии, не смог помочь Башару Асаду удержаться у власти, а также не сумел достичь военных целей в войне против Украины. Как вы можете это прокомментировать?

Начнем с того, неужели Путин думал, что эта война продлится 3 года и больше? Совершенно очевидно, что нет. Мы знаем, как готовились российские войска – включая форму для "парада победы" за 10 дней. Но что-то пошло не так. Думаю, что Путину очень трудно смириться с фактом провала. Дело в том, что он не имеет успеха и не сможет сыграть на своих отношениях с Дональдом Трампом. Это не будет так просто, как мог себе подумать Владимир Путин еще полгода назад.

Относительно ситуации на фронте, то он делает ставку на тяжелое вооружение и большое количество солдат, которые давят на украинские силы вдоль фронта. Но то, что за этим стоит, думаю, будет очень интересным. Потому что мы только сейчас увидели, что происходит с российской экономикой, как действует Кремль и некоторые незначительные признаки паники.

Какие вы видите основные индикаторы этой паники в Москве?

Думаю, это в основном зависит от одного человека, и это – не Владимир Путин. Говорится об Эльвире Набиуллиной – главе Центрального банка. Потому что если взглянуть на цифры, то они, если честно, выглядят не очень хорошо. У них сейчас инфляция, которая неуклонно растет. Вот-вот она начнет двигаться в очень ускоренном темпе.

Процентная ставка в России сейчас на уровне 21%, однако трудно понять, сколько она составляет на самом деле. 21% – это лишь минимум, она может достигать и 23%. А санкции вредят России из-за повышенной активности. Я хотел бы добавить, что российская экономика уже сейчас находится под давлением. Но, если они не смогут найти какое-то волшебное решение, к лету она испытает реальное давление. На это есть много разных причин:

демографический кризис;

занятость населения;

вопросы военной промышленности;

союзники России, потерпевшие провал.

Мы должны пристально за этим наблюдать. В то же время это вопрос большой стойкости, ведь я боюсь, что Россия в ближайшие 2 – 3 месяца попытается нанести удары по Украине, действуя привычным способом – атакуя гражданское население.

Как могут измениться отношения Трампа и Путина

По вашему мнению, как эти неудачи российского диктатора могут повлиять на его отношения с Дональдом Трампом?

Думаю, это будет очень сложно, потому что Трамп всегда, по крайней мере в прошлом, видел Путина как, я бы сказал, родственную душу. Я слышал от одного человека, который видел их вместе, что это два нарцисса, которые считают себя великими лидерами. Самое интересное в Трампе и Путине то, что каждый из них думает, что он умнее другого. Поэтому это действительно будет сложная ситуация.

Посмотрим на Трампа: ему нравятся сделки. Он лидер, который руководствуется принципом выгоды. Ему нравится что-то чинить, что-то делать. Книга, которая стала для него основой, это "Искусство заключать сделки" (книга авторства Дональда Трампа и журналиста Тони Шварца – 24 Канал). Учитывая это, вы должны понимать, что Трамп не любит долгих переговоров. Он не любит больших войн и продолжительности.

И у него есть 2 сложные проблемы, от которых он попытается избавиться: Украина и требования, которые все растут, со стороны Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – 24 Канал) – тоже очень сложного союзника. Думаю, что Трамп будет возмущен количеством денег и оружия, которые ему придется вложить в Израиль.

И все же, возвращаясь к Украине, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уже заявил, что быстрого соглашения не будет, потому что Путин остается при власти, потому что его удерживает военная машина, и он не хочет завершать все в ближайшее время. Это будет означать определенное переосмысление со стороны Трампа, но он возложит большую ответственность на европейцев, в частности британцев. А они сейчас выглядят очень слабыми.

Путин начал гибридную войну против Европы и будет масштабировать ее

Ожидаете ли вы, что Владимир Путин попытается затормозить переговоры между Россией, США и Украиной лишь для того, чтобы выиграть больше времени, за которое россияне будут достигать своих целей?

Думаю, да. Они попытаются затянуть этот процесс, их (США – 24 Канал) будет ждать много сюрпризов. У нас сейчас настоящие проблемы и из-за того, что идет гибридная война в Западной Европе. Я имею в виду диверсии в море с линиями связи и нефтепроводами, ведь было слишком много случаев, когда происходило их повреждение.

Финляндия в ответ (на разрыв электрокабеля между Финляндией и Эстонией – 24 Канал) задержала экипаж и танкер Eagle S и, кажется, из этого можно получить много выгоды, ведь Eagle S был не просто каким-то старым танкером, а является частью важного для России теневого флота. Таким образом они пытались осуществить экспорт нефти, как и в предыдущем случае с китайским кораблем, который разрывал два оптоволоконных кабеля. Тогда его арестовали датчане.

Eagle S отличается тем, что он, похоже, был оборудован для ведения войны: для отслеживания, наблюдения и утонченного вмешательства в движение ВМС НАТО. Я считаю, что НАТО, особенно его европейские страны, должны активизироваться, особенно по (защите – 24 Канал) Балтии. Однако Путин не остановится. Он попытается расширить эту гибридную войну и в дальнейшем. Думаю, это повлечет много проблем и в Арктике.

Рассматриваете ли вы эти случаи перерезания кабелей в море как настоящий акт войны от России?

Это часть фазы, в которой мы находимся. Это важно отметить. Украинцы, думаю, вам даже сложно представить, насколько трудно западным европейцам понять любую идею о том, что война была запущена еще в 1989 году.

Джеймс Бейкер III (бывший государственный секретарь США – 24 Канал) произнес большую речь в Берлине, приветствуя наступление эпохи дивидендов мира. Но эта эпоха так и не наступила. Сейчас мы живем в эпоху ни войны, ни мира. Война будет приходить не только из дула винтовки, танка или ракеты. Она будет принимать различные формы, и именно это делает Путин.

Мы должны следить за тем, что будет пытаться сделать треугольник Россия – Китай – Северная Корея. Иран все меньше фигурирует в этой картине, но, вероятно, он будет четвертым.

Это не война и не мир, это – противостояние. Если же в противостоянии есть нарушение Устава ООН, нарушение прав человека и ведения войны, что уже заметно происходит, тогда мы находимся в состоянии войны. Думаю, к этому надо привыкнуть. Западной Европе действительно очень трудно, и вы это четко увидите во время избирательной кампании в Германии.

Кто действительно влияет на решение Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не поддерживает запрет на вступление Украины в НАТО в течение 20 лет и размещение иностранных военных в Украине. В то же время Путин сказал, что будет открыт к переговорам о прекращении войны. Ожидаете ли вы, что эти переговоры будут успешными на каком-то этапе в будущем?

В долгосрочной перспективе – да, в краткосрочной – нет. Вы правы, когда вспоминаете о последнем заявлении Лаврова, который говорит, что они даже не примут обсуждение паузы вступления Украины в НАТО и размещения у вас на границах европейских миротворческих сил. Последнее уже активно обсуждают. Франция и Великобритания, вероятно, будут вынуждены возглавить эту операцию.

Но заявления Лаврова интересны, не так ли? Лавров – это большой рупор Кремля, но не самый большой. Таким является Дмитрий Медведев, который говорит почти в апокалиптических терминах о том, что происходит или произойдет. Лавров и Медведев действуют в рамках психологической войны, они не обязательно раскрывают внутренние мысли Путина, что порождает вопрос – кто советует Путину и формирует его мышление?

Это сложный вопрос. Очевидно, что это часть Совета нацбезопасности и известных там деятелей. Считаю, это те, кто руководит ФСБ, ГРУ и внутренней службой мэров Москвы и Петербурга, а также семейство Патрушевых.

Сейчас выглядит так, будто мы находимся в новой фазе. Путин при власти уже 25 лет, он хочет объявить об абсолютной власти, но она трещит по швам. Он пытается взять на себя слишком много в слишком многих направлениях с очень ограниченными ресурсами.



Власть Путина трещит по швам / Getty Images

Будем благоразумными – у Путина меньше ресурсов, чем он этого хотел бы. Явным признаком этого является то, что произошло в Сирии за последний месяц. Он на самом деле ничего не смог сделать, чтобы спасти Асада и его режим.

Когда и почему может наступить крах путинского режима

По вашему мнению, что может привести к краху путинского режима, и какие люди или фракции внутри Кремля могут угрожать лично Путину?

Мы просто недостаточно знаем. Мы знаем, что он все больше осознает важность собственной безопасности. Есть много историй, которые глубоко исследовал мой коллега Люк Хардинг из The Guardian, о двойниках и тому подобное. Путин находится под усиленной защитой, он лично очень осторожен, что мы видели во время ковида. Путин из-за этого выглядит просто комично.

Но возвращаясь к теме, Москва и Петербург именно тогда чувствуют давление – когда им не нравится то, что происходит; когда может быть больше атак беспилотниками, а также когда домой возвращается слишком много мешков с трупами. Удивительно, как им удалось скрывать это столько времени.

По моим скромным подсчетам, если они продолжат в таком же духе, то уже к марту у них будет более миллиона погибших и очень серьезно раненых. Это является свидетельством того, что они не военно компетентные. Эти вещи имеют серьезное влияние, но, как по мне, трудно предсказать, когда наступит переломный момент. Конец Путина, однако, действительно может произойти в 2025 году.

Как Путин может заставить Трампа отвернуться от него

На ваш взгляд, что может вызвать еще более быстрый крах российского режима в следующем году? Какие факторы могут сыграть в этом наиболее значительную роль?

Думаю, что это сочетание. Экономика продолжит ухудшаться, потому что Россия не может торговать. Это реальная история. Вот почему мы видим отчаяние, связанное с теневыми кораблями этого флота, который они пытаются вывезти в море. Они уже потеряли 4 или 5, в том числе 3 – сломаны.

Самым интересным в определенном смысле был Ursa, на котором произошел взрыв якобы в машинном отделении в Восточном Средиземноморье. Он перевозил важное оборудование для Владивостокской верфи для строительства ядерных ледоколов. Путин всегда подчеркивает, что для России Арктика очень важна. Они претендуют на нее все больше и больше. Рассматривают бухты и заливы в роли своих вод. В таком случае им будет очень трудно договориться с Китаем. Думаю, что это будет проблемой.

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Я считаю, что-то может пойти не так на поле боя. Может произойти что-то катастрофическое, если произойдет прорыв, и если люди на западе России почувствуют себя очень уязвимыми. Но я также думаю, что если так пойдет дальше, то будет, например, отправка большего количества северокорейских войск.

Подозреваю, неизбежно то, что китайцам это изрядно надоест, что Си Цзиньпин и его внутренний суд, комитет из семи человек действительно будут обеспокоены тем, сколько это будет стоить Китаю. Но особенно – насколько это наносит ущерб тому, что они пытаются сделать для установления своего глобального лидерства в южной части Тихого океана. В этом есть много моментов.

Самое интересное то, что Путин, похоже, все меньше отвечает за то, что он делает. Он делает слишком много:

пытается дестабилизировать Молдову;

довольно успешно пытался дестабилизировать Грузию;

раздражает Азербайджан этим нелепым заявлением и полуизвинениями за сбивание азербайджанского самолета над Грозным, что посылает сигнал потенциальным союзникам в регионе;

создает беспорядок на Балканах.

Если это будет продолжаться, если это создаст еще больше трудностей для Европы, то не понравится Трампу. Потому что Трамп хочет, чтобы Европа играла большую роль в отношении собственной обороны и безопасности по вполне понятным причинам. Откровенно говоря, Путин просто будет чертовски неприятным во всем этом, непоследовательным. Думаю, Трамп от него отвернется.

Единственная карта в дипломатии, главная карта, которую Путин может разыграть – если он сможет получить какую-то схему для переговоров, которые пойдут через Илона Маска. Но Маск, я считаю, недолго будет находиться во властных кругах. Он чрезвычайно успешен. Это битва двух очень тщеславных мужчин. Не думаю, что такая самовлюбленная личность, как Дональд Трамп, может остаться с этим человеком, который считает себя почти альтернативным президентом США.

Через Маска есть реальный шанс достучаться до Москвы, но согласится ли Путин с этими условиями? Ведь как только война прекратится, очень вероятно, что его правление как "нового царя" новой России может остановиться также.

Может ли КНДР прекратить помощь России из-за потерь

Хотел бы поговорить на тему Северной Кореи. По словам президента Владимира Зеленского, в Украине уже погибли или получили ранения более 3 тысяч северокорейских солдат. Считаете ли вы, что такие большие потери могут заставить Ким Чен Ына пересмотреть свою позицию, политику в отношении помощи России?

Не думаю, что этого достаточно для того, чтобы заставить его изменить свое мнение, потому что он мало что теряет. Он может позволить себе потерять 100 тысяч человек. Это расчет. Он вполне может предложить до 100 тысяч человек.

Впрочем, я думаю, что это представляет опасность для Ким Чен Ына. Он видит выгоду в том, чтобы иметь нового союзника – Россию, чтобы вырваться из изоляции. Это, видимо, вызывает беспокойство у Китая. Но он получает нефть, возможно, еду, технологии, разработки гиперзвуковых ракет и спутников, которыми очень увлекается. Также развивает промышленность ядерного оружия.

Поэтому в отношении Ким Чен Ына это беспроигрышный вариант. Однако опасность в том, что если это дойдет до его народа, чем больше северокорейцев выйдет на улицы, тем большее количество, вероятнее всего, оттуда сбежит. Это может оказать давление, ведь возможен такой сценарий. Западная разведка следит очень внимательно, ведь из-за этого может произойти прорыв через 3 пункта пропуска там, где КНДР граничит с Южной Кореей, а также с Китаем и Россией. Эти отчаянные люди могут пойти на север.

Мы знаем, что есть значительная утечка из Китая, из внешних западных районов Китая в Россию. Отчаявшиеся фермеры могут пытаться вернуть себе землю в России. Это десятки тысяч, если не сотни тысяч людей. Это действительно может быть очень изменчивым, чего я также боюсь, когда речь идет о Северной Корее. Если вы посмотрите, то она действительно чрезвычайно важна.

Прошло более 36 лет после речи Бейкера об эпохе "дивидендов мира", и после запуска ракеты "Орешник" по Днепру Путин очень быстро делает 2 публичных заявления. Он выходит на телевидение и делает заявление на заседании ОДКБ. Он говорит, как обстоят дела, из-за чего якобы был запущен "Орешник".

Но удары Storm Shadow и ATACMS означают, что они угрожают более широкой войной не только в Европе, но и в Азии. Это приводит к опасениям южнокорейской разведки, что Ким Чен Ын может начать атаку через линию разграничения. Иными словами, замороженная война с 1953 года в Корее может начаться снова. Еще одна сложность.

В ноябре они опубликовали условия договора о взаимной обороне, согласованные Ким Чен Ыном и Путиным. Пункт 4 был отражением пятой статьи НАТО. То есть взаимная оборона, "если на нас нападут, мы обязательно придем на помощь другому". Это было бы еще одним обязательством, которое России будет очень трудно выполнить.