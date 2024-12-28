Центральная криминальная полиция конфисковала судно для проведения технического расследования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальное медиа Финляндии Yle. Перед этим на борту Eagle S было обнаружено оборудование с высоким энергопотреблением, нехарактерное для простого торгового судна.

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Какие проверки ждут танкер

Танкер Eagle S в субботу, 28 декабря, переместили в порт Килпилахти города Порвоо под сопровождением финских властей. Буксир Ukko подошел к танкеру утром, транспортировка судна происходила с помощью двух лоцманских катеров и сопроводительных буксиров.

Операцию координировало полицейское управление Хельсинки при поддержке пограничной охраны. По заявлению полиции, порт Килпилахти обеспечит лучшие условия для следственных действий.

На борту Eagle S проведут техническое расследование, чтобы выяснить, причастен ли российский танкер к повреждению электрического кабеля Estlink.

К слову, судно Eagle S, задержано в Финском заливе, подозревается в шпионаже с помощью высокотехнологичного оборудования для прослушивания и записи.

Оно хранилось в "огромных портативных чемоданах" вместе с многочисленными ноутбуками, клавиатуры которых имели турецкую и русскую раскладки. Экипаж танкера, вероятно, знал о шпионском оборудовании и деятельности судна.