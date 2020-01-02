"Смерть Америке": как Иран использует Ирак против США

Государство Ирак не знает покоя еще с момента вторжения американских войск для свержения режима Саддама Хусейна. После выхода американцев в 2011 году, вакуум власти заполнило "Исламское Государство". Когда Халифат лишили территории, мир в стране так полностью и не воцарился. Почему произошло нападение на посольство США и что будет дальше, разбирался 24 канал.

Обзор ситуации в регионе: США против Ирана и Ирака

"Вниз с США и Израилем" – плакат на погребении офицеров сил безопасности, Тегеран/ Фото: Getty Images

Массовые акции протеста против слабой экономики, безработицы и постоянной опасности начались в Ираке еще с октября. Не имея возможности удовлетворить требования протестующих начали убивать: последние данные сообщают, что уже до 450 погибших и десятки тысяч раненых. Ирак, сейчас – страна которая практически не функционирует, где правительство лишь исполняет обязанности(премьерминистр Адиль Абдул Махди объявил об отставке на фоне массовых беспорядков).

Самое сложное сейчас президенту, курду Бархаму Салиху. Два дедлайна на номинацию нового главы правительства уже прошли, но риск назначения о-иранского политика слишком серьезное. К тому же, Иран делает все, чтобы остановить народный гнев даже силой. Президент Салих уже отверг несколько кандидатур на главу правительства Ирака. В ответ, о-иранская партия “Аль-Бина” попыталась проголосовать за недоверие ему, но почти все другие силы в Парламенте (шииты, курды и сунниты) выразили поддержку Саліху. Лидер страны предупредил: таки уйдет, если "Аль-Бина" заставит его избрать кандидата, который не будет согласия народа Ирака. Последние имена включают бывшего министра и двух генералов, но пока неизвестно, имеют ли они поддержку (по крайней мере, яркой несогласия высказано пока не было).

Хаос на землях древней Месопотамии углубляется также через очень сильное влияние Ирана, от которого Ирак серьезно зависит энергетически, военно и политически. Тегеран удерживает на территории Ирака, а также Сирии и Ливана, несколько своих организованных и вооруженных группировок (militias), которые использует для давления на Багдад, а через него – на США. Это не нравится многим в Ираке. Как результат, консульство Ирана в Наджафе в один день было просто сожжено. Ирак стал неким "полигоном", где выясняют отношения Тегеран и Вашингтон ценой жизней граждан Ирака. Не надо забывать, что ИГИЛ еще полностью не уничтожен и еще присутствует на территориях к северу от Багдада, осуществляет теракты и убийства. Это – главная причина, почему 5000 американских солдат все еще находятся в стране. А теперь их может стать еще больше из-за общей угрожающей ситуации. Но ее корни надо искать в лице президента США.

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США и иранская ядерная программа

Дональд Трамп, выйдя из ядерной сделки с Ираном, сломал работающую систему и открыл путь к еще большей нестабильности на Ближнем Востоке. Белый дом хочет заключить новое соглашение, которое бы ограничивало иранское влияние в регионе и запрещало бы разработку баллистических ракет. В ответ, Иран стал более агрессивным: начались атаки на земле, на воде и в воздухе. Силы Корпуса Стражей Исламской Революции захватывали танкеры в Персидском Заливе; как считается, стояли за обстрелом нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии; помогали Движения Хуситів в Йемене. Предложения Трампа о новые переговоры, или хотя бы о саммит, как с Ким Чен Ыном, который он может использовать на выборах 2020 года, остались без ответа. Дома, Иран постепенно разворачивает обратно свою ядерную программу: создает новые, запрещенные центрифуги, добывает и сохраняет больше урана, чем положено, обогащает его на подземном реакторе, который должен был стать гражданской лабораторией, угрожает разработками баллистических ракет. Все это Тегеран делает в ответ на политику "максимального давления" со стороны Белого Дома. Она ухудшает жизнь простых иранцев, оставляя их без лекарств, еды,американской валюты на фоне экономики Ирана в состоянии свободного падения. Протесты в Иране против существующего режима и с призывами свергнуть власть Аятоллы Али Хаменеи были подавлены почти так же кроваво и жестоко, как и в Ираке: по предварительным данным, погибло до 1500 человек. Впрочем, проверить эту цифру пока невозможно.

Вернуться к прежнему положению вещей будет довольно сложно: США-ибо должен признать свою ошибку с выходом из ядерной сделки и снять, хотя бы частично, санкции с Тегерана, чтобы позволить стране улучшить гуманитарную и экономическую ситуацию. Вместо этого Иран должен остановить региональную агрессию, свернуть назад развертывание ядерной программы и действовать строго придерживаясь буквы закона, то есть ядерной сделки. Проблема в том, что Тегеран требует теперь уже от Европы защитить их от американских санкций, но Брюссель не спешит это выполнять, боясь самому попасть под американские санкции. Поэтому противостояние продолжается.

Спираль эскалации: почему напали на посольство США

Ситуация у посольства США в Багдаде после попытки захвата / Фото: Getty Images

Отражением всего описанного выше стали события последних дней в Ираке. Все началось с атаки про-иранских групп "Катаиб Хезболла" на военную базу К1 в городе Куркук и "Силы Народной Мобилизации"– на базу Таджи. В К1 базируются, в том числе, американские военные и гражданские специалисты. Как раз один гражданский контрактник армии США погиб во время обстрела ракетами, еще несколько военных получили ранения. "Красные линии" президента Трампа были перейдены: раньше у Ирака были ракетные атаки на базы, но они никогда не приводили к человеческим потерям.

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В ответ, Соединенные Штаты в канун Нового Года нанесли серию авиаударов по базам "Катаиб Хезболлы", убив 25 человек как минимум. Утверждалось, что среди них были и командиры этого военизированного подразделения. Такое количество жертв вызвала гнев и осуждение иракцев и их политических и религиозных деятелей. Глава правительства объявил трехдневный траур по тем, кто погиб в обстреле. После этого у здания посольства США в Багдаде демонстранты скандировали "Смерть Америке".

Кульминацией стало нападение на посольство США в Багдаде – крупнейшую американскую дипломатическую миссию в мире. Его совершили бойцы "Катаиб Хезболлы" (подразделение ливанского движения "Хезболла", связанного с Ираном) и трех других групп за открытой поддержки лидеров "Сил Народной Мобилизации", которые были среди нападавших. Посольство расположено в так называемой Зеленой Зоне столицы Ирака, которая должна очень хорошо охраняться. Поэтому попасть туда толпа вооруженных людей мог только с согласия и тихой поддержки охраны (и это странно, потому что когда простые невооруженные протестующие пытались приблизиться, открывался огонь на поражение). Интересно и симптоматично, что "Катаиб Хезболла" принимала (и принимает сейчас участие в подавлении мирных акций в Ираке перед тем, как пойти в посольство. Они никоим образом не могут ассоциироваться с протестами, которые продолжаются в стране с осени.

На стенах учреждения были написаны слоганы "Закрыто народным приказом", "Смерть Америке и Израилю", "Касим Сулеймани - мой лидер" Последний особенно важен, потому что фактически подтверждает управление "Катаїбом" со стороны Ирана. Касим Сулеймани-один из лидеров Корпуса стражей и голова их боевого крыла внешних операций - "Сил Кудс". Главное требование – чтобы все солдаты США покинули Ирак.

Бойцы не смогли ворваться внутрь, охрана использовала звуковые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Посла США в Ираке Метью Теллера не было в здании, потому что он уехал в запланированный отпуск, но уже возвращается в страну. За два дня был нанесен значительный ущерб внешнему периметру и воротам посольства, кое-где стены и вход были сожжены. Все консульские операции приостановлены. Соединенные Штаты отправили в посольства подразделение "морских котиков" и подняли два вертолета "Апач". Еще 750 солдат должен прибыть в регион в ближайшее время для усиления его безопасности.

Соединенные Штаты прямо обвинили Иран в организации атаки на дипломатическую миссию, которая нагадал захват дипломатов в заложники в Иране в 1979 году. Иран опровергает свою ответственность за нападение и говорит, что готов как к конфронтации с США так и к диалогу. Аятолла Али Хаменеи даже репостнув твит Трампа и сказал, что "если бы вы были логичными - а вы ими не являетесь - вы бы увидели, что за ваши преступления в Ираке и Афганистане...многие страны ненавидят вас".

Чего ждать дальше: Ирак и Иран в 2020

Новогодняя иллюминация, Багдад / Фото: Getty Images

В отличие от Ирана, где большинство составляют мусульмане-шииты, Ирак – религиозно разделена страна. В ней проживают курды, ассирийцы и езиды-все имеют свою религию, шииты и сунниты, а также христиане. Почти все они очень пострадали от жестокости ИГИЛ, а против езидов исламистами был устроен геноцид. Курды Ирака и Сирии внесли значительный вклад в уничтожение "Исламского Государства". И там и там они требовали большей автономии для своих областей. Теперь сунниты боятся, что их оставят один на один с шиитами. Шииты боятся роста влияния иранских вооруженных группировок. Главный клирик-шиит Али аль-Систани обвинил правительство в невозможности остановить иностранное вмешательство и неспособности интегрировать их в официальные силы безопасности.

На самом деле, США имеет лишь несколько опций в новом году, что делать с этим проблемным регионом и ни одна не кажется на 100% идеальной. Правильнее всего было бы дальнейшее сотрудничество с властями Ирака ради снижения влияния Ирана и его группировок. Это позволит выйти из спирали эскалации, которая была освещена выше. Ираке важно все же избрать нового премьера, для которого безопасность и экономика должны стать главными приоритетами. Иначе, Ирак рискует снова сползти к состоянию гражданской войны.

От того, выиграет Трамп следующие выборы, во многом зависит судьба региона / Фото: Getty Images

Впрочем,импульсивный и ненадежный президент США может и дальше продвигать воинственную риторику в, возможно, последние месяцы в Белом Доме. Следующий удар может произойти уже в Иране, что углубит конфликт на несколько порядков. Но такой удар не достигнет своей цели и вряд ли заставит Иран сдаться или остановить свои региональные активности, а вот повысить для США риски и цену новой эскалации – вполне.

2020 точно будет сложным для региона и все будет зависеть от того, кто выиграет выборы президента США. Если демократ сменит Трампа, можно ожидать резкого разворота относительно иранской ядерной сделки, арабо-израильского конфликта, войн в Ливии, Сирии и Йемене. Если же Трамп останется президентом, то все останется как есть, если не станет хуже. Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль “поставили все деньги” на Трампа и объединились в коалицию против Ирана. Фактически, их деньги выиграли Трампу первый срок и теперь они надеются на второй и "выплату" кредита доверия. Пока на Ближнем Востоке разворачивается одновременно несколько "прокси-войн", создаются и уничтожаются коалиции, падают правительства, протестуют народы. Спокойствие региона не гарантировано и в 2020 году.