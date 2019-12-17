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      Репрессии за протесты в Иране: более 300 убитых и тысячи арестованных

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      Протесты в Иране начались в ноябре из-за повышения цен на бензин / The Sun

      По данным правозащитников, во время протестов в Иране 304 человека погибли, тысячи арестовывали и держали в нечеловеческих условиях и подвергали пыткам, включая детей до 15 лет.

      Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала 16 декабря отчет о событиях в Иране.

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      Правозащитники опросили десятки людей в Иране. Люди рассказали, как во время и после акций протеста власть удерживала заключенных без связи с внешним миром и обращались с ними очень жестоко.

      Сразу после жестокого подавления протестов власть стала организовывать масштабные репрессии, призванные внушить страх и помешать любому говорить о том, что произошло,
      – сказал директор по исследованиям Ближнего Востока и Северной Африки в Amnesty International Филипп Люте.

      Организация призвала Иран прекратить издевательство над людьми, а мировое сообщество – заставить Иран к этому.

      протесты
      Из-за протестов в Иране власть уничтожила более 300 человек / Фото с твиттера IranIntl_Ar

      Что происходило в Иране в ноябре 2019? Десятки тысяч человек 16 ноября вышли на улицы в Иране, протестуя по поводу повышения цены на бензин. Протестующие жгли банки и магазины. На следующий день, 17 ноября, власти отключили интернет и мобильную связь. Подробнее – в материале 24 канала.

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      16 декабря
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Жертвы Протесты Иран
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