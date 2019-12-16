Массовые беспорядки в Нью-Дели: десятки пострадавших
В Индии продолжаются столкновения между правоохранителями и студентами из-за законодательства о гражданстве. Примерно 70 человек получили травмы и ранения.
Полиция для разгона демонстрантов в Нью-Дели применила резиновые дубинки и слезоточивый газ, сообщает Hindustan Times.
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Эпицентром беспорядков в городе стал университет Джамия Миллия Исламия, где учатся преимущественно студенты-мусульмане. Там в течение трех дней продолжаются мирные демонстрации против принятия поправок в закон о гражданстве.
Что известно о протестах
- 15 декабря студенты-мусульмане в Нью-Дели забрасывали камнями жилые дома, поджигали машины, блокировали дороги и агитировали однокурсников участвовать в стычках с полицией.
- Полиция для разгона демонстрантов применила резиновые дубинки и слезоточивый газ. За ночь на 16 декабря в студенческом кампусе задержали почти сотню людей. Часть из них уже отпустили.
- В результате столкновений пострадали более 70 человек.
- В городе патрулируют подразделения полиции и армии. Учебные заведения в южных кварталах Нью-Дели остаются закрытыми.
В Индии протестуют против поправок в закон о гражданстве / ndtv.com
О причинах демонстраций
- Причиной протестов являются поправки в закон о гражданстве, которые недавно вступили в силу. Они предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульман из соседних стран Южной Азии. Жители Афганистана, Пакистана и Бангладеша, если их притесняли на родине, могут проще получить гражданство.
- Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки подавляют часть жителей в формально светской стране по религиозному признаку. По мнению организаторов протестов, это угрожает интересам местного населения.
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