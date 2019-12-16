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      Массовые беспорядки в Нью-Дели: десятки пострадавших

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      В Индии продолжаются столкновения из-за законодательства о гражданстве / hindustantimes.com

      В Индии продолжаются столкновения между правоохранителями и студентами из-за законодательства о гражданстве. Примерно 70 человек получили травмы и ранения.

      Полиция для разгона демонстрантов в Нью-Дели применила резиновые дубинки и слезоточивый газ, сообщает Hindustan Times.

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      Эпицентром беспорядков в городе стал университет Джамия Миллия Исламия, где учатся преимущественно студенты-мусульмане. Там в течение трех дней продолжаются мирные демонстрации против принятия поправок в закон о гражданстве.

      Что известно о протестах

      • 15 декабря студенты-мусульмане в Нью-Дели забрасывали камнями жилые дома, поджигали машины, блокировали дороги и агитировали однокурсников участвовать в стычках с полицией.
      • Полиция для разгона демонстрантов применила резиновые дубинки и слезоточивый газ. За ночь на 16 декабря в студенческом кампусе задержали почти сотню людей. Часть из них уже отпустили.
      • В результате столкновений пострадали более 70 человек.
      • В городе патрулируют подразделения полиции и армии. Учебные заведения в южных кварталах Нью-Дели остаются закрытыми.

      індія протести студенти поліція
      В Индии протестуют против поправок в закон о гражданстве / ndtv.com

      О причинах демонстраций

      • Причиной протестов являются поправки в закон о гражданстве, которые недавно вступили в силу. Они предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульман из соседних стран Южной Азии. Жители Афганистана, Пакистана и Бангладеша, если их притесняли на родине, могут проще получить гражданство.
      • Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки подавляют часть жителей в формально светской стране по религиозному признаку. По мнению организаторов протестов, это угрожает интересам местного населения.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Протесты Демонстранты Индия
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