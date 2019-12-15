Филиппины сотрясло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые – фото, видео
Эпицентр землетрясения располагался на юге страны, недалеко от густонаселенного города Давао. Так, 15 декабря сейсмологи зафиксировали сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.
К счастью, эти колебания не потянули за собой риск цунами, однако без жертв не обошлось. По меньшей мере один ребенок погиб и еще 14 человек получили ранения. Стены в некоторых зданиях покрылись трещинами и попадали. Об этом информирует "Немецкая волна".
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К слову, подземные толчки зафиксировали на глубине 28,2 километра. Жители Давао выбегали из своих домов и ресторанов. В городе в понедельник, 16 декабря, отменили занятия во всех учебных заведениях.
Какой ущерб нанесло землетрясение магнитудой 6,8 на Филиппинах/ Фото из соцсетей
Разрушения после землетрясения/ Фото из соцсетей
Землетрясение магнитудой 6,8 сотрясло Филиппины
Внимание! В октябре этого года на Филиппинах произошло 2 мощных землетрясения, в результате которых погибли более 20 человек, еще 400 пострадали.
Почему на Филиппинах так часто случаются землетрясения? Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе – регионе с повышенной сейсмической активностью. Наиболее мощное землетрясение там произошло в 1976 году, когда погибли около 8000 человек.