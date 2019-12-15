Филиппины сотрясло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые – фото, видео

Эпицентр землетрясения располагался на юге страны, недалеко от густонаселенного города Давао. Так, 15 декабря сейсмологи зафиксировали сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.

К счастью, эти колебания не потянули за собой риск цунами, однако без жертв не обошлось. По меньшей мере один ребенок погиб и еще 14 человек получили ранения. Стены в некоторых зданиях покрылись трещинами и попадали. Об этом информирует "Немецкая волна".

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К слову, подземные толчки зафиксировали на глубине 28,2 километра. Жители Давао выбегали из своих домов и ресторанов. В городе в понедельник, 16 декабря, отменили занятия во всех учебных заведениях.



Какой ущерб нанесло землетрясение магнитудой 6,8 на Филиппинах/ Фото из соцсетей



Разрушения после землетрясения/ Фото из соцсетей



Землетрясение магнитудой 6,8 сотрясло Филиппины

Внимание! В октябре этого года на Филиппинах произошло 2 мощных землетрясения, в результате которых погибли более 20 человек, еще 400 пострадали.

LOOK | Pinsalang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol sa Matanao National High School sa Davao del Sur. | via Gem Avancena pic.twitter.com/ajbMy701z5 — News5 AKSYON (@News5AKSYON) December 15, 2019

WATCH: Resident Nancy Mijares tells CNN Philippines, medical staff have moved the patients of Sunga Hospital in Digos City outside the building following the 6.9 magnitude earthquake that jolted Mindanao this afternoon.



STORY: https://t.co/kMM6cfD6JY



: Nancy Mijares pic.twitter.com/N4AkdRynAE — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 15, 2019

PHIVOLCS Director Renato Solidum says reports about damage should be coming in soon, but he said it was too soon to speculate on what damage could have occurred. https://t.co/NYxPVK4dlN — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 15, 2019

Почему на Филиппинах так часто случаются землетрясения? Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе – регионе с повышенной сейсмической активностью. Наиболее мощное землетрясение там произошло в 1976 году, когда погибли около 8000 человек.