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      Филиппины сотрясло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые – фото, видео

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      Разрушения после землетрясения / Фото из соцсетей

      Эпицентр землетрясения располагался на юге страны, недалеко от густонаселенного города Давао. Так, 15 декабря сейсмологи зафиксировали сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.

      К счастью, эти колебания не потянули за собой риск цунами, однако без жертв не обошлось. По меньшей мере один ребенок погиб и еще 14 человек получили ранения. Стены в некоторых зданиях покрылись трещинами и попадали. Об этом информирует "Немецкая волна".

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      К слову, подземные толчки зафиксировали на глубине 28,2 километра. Жители Давао выбегали из своих домов и ресторанов. В городе в понедельник, 16 декабря, отменили занятия во всех учебных заведениях.


      Какой ущерб нанесло землетрясение магнитудой 6,8 на Филиппинах/ Фото из соцсетей


      Разрушения после землетрясения/ Фото из соцсетей


      Землетрясение магнитудой 6,8 сотрясло Филиппины

      Внимание! В октябре этого года на Филиппинах произошло 2 мощных землетрясения, в результате которых погибли более 20 человек, еще 400 пострадали.

      Почему на Филиппинах так часто случаются землетрясения? Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе – регионе с повышенной сейсмической активностью. Наиболее мощное землетрясение там произошло в 1976 году, когда погибли около 8000 человек.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы Филиппины Стихийный бедствия Землетрясение
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