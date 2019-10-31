Ужасное землетрясение на Филиппинах унесло жизни девяти человек: фото и видео
Мощное землетрясение всколыхнуло Филиппины. По предварительным данным, девять человек погибли, еще около 400 получили ранения. Магнитуда землетрясения составляет 6,5 баллов. Оно привело к оползням.
Во многих городах на острове Минданао разрушенные дома. В местной вулканологической службе уверяют, что пока угрозы цунами нет.
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Больше всего пострадал город острова – Давао. К слову, это родной город президента Филиппин Родриго Дутерте. Во время землетрясения он находился в своем доме. К счастью, президент не пострадал, а вот стены его дома получили повреждения.
Эпицентр землетрясения
Сейчас в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Напомним, что это уже третье мощное землетрясение, произошедшее на Филиппинах в октябре.
Смотрите видео: последствия ужасного землетрясения на Филиппинах
Первое в середине октября привело к разрушению 7 тысяч домов. Тогда погибли семь человек и более 200 получили ранения.