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      Ужасное землетрясение на Филиппинах унесло жизни девяти человек: фото и видео

      27 Читати новину українською
      Ужасное землетрясение на Филиппинах
      Ужасное землетрясение на Филиппинах / www.today.com

      Мощное землетрясение всколыхнуло Филиппины. По предварительным данным, девять человек погибли, еще около 400 получили ранения. Магнитуда землетрясения составляет 6,5 баллов. Оно привело к оползням.

      Во многих городах на острове Минданао разрушенные дома. В местной вулканологической службе уверяют, что пока угрозы цунами нет.

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      Больше всего пострадал город острова – Давао. К слову, это родной город президента Филиппин Родриго Дутерте. Во время землетрясения он находился в своем доме. К счастью, президент не пострадал, а вот стены его дома получили повреждения.

      Эпицентр землетрясения

      Сейчас в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Напомним, что это уже третье мощное землетрясение, произошедшее на Филиппинах в октябре.

      Смотрите видео: последствия ужасного землетрясения на Филиппинах

      Первое в середине октября привело к разрушению 7 тысяч домов. Тогда погибли семь человек и более 200 получили ранения.

       

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Стихийный бедствия Филиппины Землетрясение
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