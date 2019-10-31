Ужасное землетрясение на Филиппинах унесло жизни девяти человек: фото и видео

Мощное землетрясение всколыхнуло Филиппины. По предварительным данным, девять человек погибли, еще около 400 получили ранения. Магнитуда землетрясения составляет 6,5 баллов. Оно привело к оползням.

Во многих городах на острове Минданао разрушенные дома. В местной вулканологической службе уверяют, что пока угрозы цунами нет.

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Больше всего пострадал город острова – Давао. К слову, это родной город президента Филиппин Родриго Дутерте. Во время землетрясения он находился в своем доме. К счастью, президент не пострадал, а вот стены его дома получили повреждения.

Эпицентр землетрясения

Сейчас в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Напомним, что это уже третье мощное землетрясение, произошедшее на Филиппинах в октябре.

Смотрите видео: последствия ужасного землетрясения на Филиппинах

Первое в середине октября привело к разрушению 7 тысяч домов. Тогда погибли семь человек и более 200 получили ранения.

PANOORIN: Mga empleyado ng mall na nasa ika-5 palapag sa GenSan, nagsigawan at nag-iyakan kasunod ng naramdamang intensity 5 na lindol | via @JayDayupay / Kuha ni Jaime Rogelio Espina #MindanaoQuake pic.twitter.com/QhYx2CBgqf — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 29 октября 2019 г.

Following the 6.5 earthquake that struck Digos City this morning, PRC Davao del Sur Chapter rushed to treat injured patients in the area. Tents have also been set up outside the chapter to accommodate the affected.



This is the 2nd earthquake that hit Mindanao this week. pic.twitter.com/baohvR75Co — Philippine Red Cross (@philredcross) 31 октября 2019 г.