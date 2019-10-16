Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение: фото, видео

Мощное землетрясение всколыхнуло остров Минданао и провинции Котабато на юге Филиппин. Мощные толчки повлекли разрушение зданий и дорог.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло вечером 16 октября по местному времени, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Пока данных о погибших нет. Однако, сильные толчки изрядно напугали местных жителей. Люди выходили на улицы, подальше от зданий, а из больницы эвакуировали всех пациентов.

Землетрясение на Филиппинах / фото из твиттера

Экстренные службы добавляют, что цунами после землетрясения не ожидается.

Как видно на опубликованных фото, часть зданий разрушена, а по стенам пошли широкие трещины. В магазинах и супермаркетах весь товар рухнул на пол, уничтожены декорации.

A 6.7 magnitude earthquake jolts North Cotabato. It was also felt here in Davao Region and even damaging the Cor Jesu College where law classes were held. Keep safe everyone!



Ng Sum pic.twitter.com/RfEwaMbYwz — Korte Supremo ‍️ (@KorteSupremo_) October 16, 2019

Из-за землетрясения, в одном из крупных супермаркетов вспыхнул пожар.