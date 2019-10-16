Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение: фото, видео
Мощное землетрясение всколыхнуло остров Минданао и провинции Котабато на юге Филиппин. Мощные толчки повлекли разрушение зданий и дорог.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло вечером 16 октября по местному времени, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Пока данных о погибших нет. Однако, сильные толчки изрядно напугали местных жителей. Люди выходили на улицы, подальше от зданий, а из больницы эвакуировали всех пациентов.
Землетрясение на Филиппинах / фото из твиттера
Экстренные службы добавляют, что цунами после землетрясения не ожидается.
Как видно на опубликованных фото, часть зданий разрушена, а по стенам пошли широкие трещины. В магазинах и супермаркетах весь товар рухнул на пол, уничтожены декорации.
Из-за землетрясения, в одном из крупных супермаркетов вспыхнул пожар.