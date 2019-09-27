Мощное землетрясение в Стамбуле раскачивало здания и обрушило минарет мечети: есть пострадавшие
В Стамбуле за минувшие сутки, 26 сентября, произошло аж два землетрясения. Первое произошло неподалеку от крупнейшего турецкого города и было магнитудой 2,9, за ним последовало следующее, гораздо более мощное. Землетрясение магнитудой 5,8 вызвало панику у жителей Стамбула. Оно расшатывало дома, образуя на них гигантские трещины, и обвалило минарет в одной из мечетей.
К счастью, обошлось без жертв, но с пострадавшими. Их аж восемь, сообщает Anadolu.
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Эпицентр стихийного бедствия располагался в Мраморном море на глубине 11,9 километра, после землетрясения в Стамбуле были зафиксированы еще 28 афтершоков. Жители города ощущали подземные толчки в разных частях Стамбула. Это посеяло немалую панику.
Много людей решили не ночевать дома, потому что боялись новых подземных толчков.
Паника у людей в Стамбуле/ фото Anadolu
Люди ночуют на улице из-за угрозы повторного землетрясения/ фото Getty images
Стамбул після землетрясения/ фото Getty images
Что такое афтершоки?
Это – подземные толчки, следующие за землетрясением и генетически с ним связанные. Число афтершоков возрастает в зависимости от энергии землетрясения, с уменьшением глубины его очага и может достигать нескольких тысяч. Магнитуда афтершоков в среднем на 1,2 меньше магнитуды землетрясения.
Карта с эпицентром землетрясения
Власти закрыли некоторые школы и эвакуировали людей из больницы в районе Силиври. Дело в том, что вблизи госпиталя в одном из домов обвалилась крыша. В результате этого инцидента пострадали 5 человек.
Землетрясение в Стамбуле: видео
Так, на многих зданиях из-за подземных толчков образовались гигантские трещины.
Многоэтажку в Стамбуле расшатывает землетрясение: видео
Землетрясение в Стамбуле: відео
В стамбульском районе Авджилар упала верхушка минарета мечети Хаджи Ахмета.
Обвал минарета в Стамбуле/ фото из соцсетей
Постройка обвалилась из-за землетрясения/ фото из соцсетей
В Стамбуле из-за землетрясения рухнул минарет мечети: видео
После страшного землетрясения в соцсетях в Турции появилось много сообщений о новых подземных толчках. Через дезинформацию паника у людей не проходит.
Надпись на картинке: "Я пытаюсь заснуть и тут очередная фэйковая новость о землетрясении"