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      Мощное землетрясение в Стамбуле раскачивало здания и обрушило минарет мечети: есть пострадавшие

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      Землетрясение в Стамбуле – видео землетрясения 26 сентября 2019
      Землетрясение в Стамбуле разрушило многие здания / sandzacke.rs

      В Стамбуле за минувшие сутки, 26 сентября, произошло аж два землетрясения. Первое произошло неподалеку от крупнейшего турецкого города и было магнитудой 2,9, за ним последовало следующее, гораздо более мощное. Землетрясение магнитудой 5,8 вызвало панику у жителей Стамбула. Оно расшатывало дома, образуя на них гигантские трещины, и обвалило минарет в одной из мечетей.

      К счастью, обошлось без жертв, но с пострадавшими. Их аж восемь, сообщает Anadolu.

       К теме: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Пакистан, число погибших возросло: фото, видео

      Эпицентр стихийного бедствия располагался в Мраморном море на глубине 11,9 километра, после землетрясения в Стамбуле были зафиксированы еще 28 афтершоков. Жители города ощущали подземные толчки в разных частях Стамбула. Это посеяло немалую панику.

      Много людей решили не ночевать дома, потому что боялись новых подземных толчков.

      Землетрус Стамбул Туреччина
      Паника у людей в Стамбуле/ фото Anadolu

      люди Стамбул паніка землетрус
      Люди ночуют на улице из-за угрозы повторного землетрясения​/ фото Getty images

      Стамбул землетрус
      Стамбул після землетрясения/ фото Getty images

      Что такое афтершоки?
      Это – подземные толчки, следующие за землетрясением и генетически с ним связанные. Число афтершоков возрастает в зависимости от энергии землетрясения, с уменьшением глубины его очага и может достигать нескольких тысяч. Магнитуда афтершоков в среднем на 1,2 меньше магнитуды землетрясения.

      Карта с эпицентром землетрясения

      Власти закрыли некоторые школы и эвакуировали людей из больницы в районе Силиври. Дело в том, что вблизи госпиталя в одном из домов обвалилась крыша. В результате этого инцидента пострадали 5 человек.

      Землетрясение в Стамбуле: видео

      Так, на многих зданиях из-за подземных толчков образовались гигантские трещины.

      Многоэтажку в Стамбуле расшатывает землетрясение: видео

      Землетрясение в  Стамбуле: відео

      В стамбульском районе Авджилар упала верхушка минарета мечети Хаджи Ахмета.

      Мечеть Стамбул мінарет обвал землетрус
      Обвал минарета в Стамбуле/ фото из соцсетей

      мінарет Стамбул землетрус

      Постройка обвалилась из-за землетрясения/ фото из соцсетей

      В Стамбуле из-за землетрясения рухнул минарет мечети: видео

      После страшного землетрясения в соцсетях в Турции появилось много сообщений о новых подземных толчках. Через дезинформацию паника у людей не проходит.

      Надпись на картинке: "Я пытаюсь заснуть и тут очередная фэйковая новость о землетрясении"

      blog_ava
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      Теги: Стихийный бедствия Постраждалі Новости Турции Землетрясение
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