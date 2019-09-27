Потужний землетрус у Стамбулі розхитував будинки й обвалив мінарет мечеті: є постраждалі – відео
У Стамбулі за минулу добу трапилось аж два землетруси. Перший стався неподалік найбільшого турецького міста і був магнітудою 2,9, за ним послідував наступний, набагато потужніший. Землетрус магнітудою 5,8 викликав паніку у жителів Стамбула. Він розхитував будинки, утворюючи на них велетенські тріщини, та обвалив мінарет в одній із мечетей.
На щастя, обійшлося без жертв, але з постраждалими. Їх аж вісім, повідомляє Anadolu.
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Епіцентр стихійного лиха розташовувався у Мармуровому морі на глибині 11,9 кілометра, після землетрусу в Стамбулі були зафіксовані ще 28 афтершоків. Жителі міста відчували підземні поштовхи у різних частинах Стамбула. Це посіяло неабияку паніку.
Багато людей вирішили не ночувати вдома, бо боялися нових підземних поштовхів.
Паніка у людей в Стамбулі/ фото Anadolu
Люди ночують на вулиці через загрозу повторного землетрусу/ фото Getty images
Стамбул після землетрусу/ фото Getty images
Що таке афтершоки? Це – підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і генетично з ним пов’язані. Число афтершоків зростає залежно від енергії землетрусу, зі зменшенням глибини його вогнища і може досягати декількох тисяч. Магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.
Карта з епіцентром землетрусу
Влада закрила деякі школи та евакуювала людей з лікарні в районі Сіліврі. Річ у тім, що поблизу госпіталю в одному з будинків обвалився дах. Внаслідок цього інциденту постраждали 5 осіб.
Землетрус у Стамбулі: відео
Так, на багатьох будівлях через підземні поштовхи утворилися гігантські тріщини.
Багатоповерхівку у Стамбулі розхитує землетрус: відео
Землетрус у Стамбулі: відео
У стамбульському районі Авджилар впала верхівка мінарету мечеті Хаджи Ахмета.
Обвал мінарету в Стамбулі/ фото з соцмереж
Споруда обвалилася через землетрус/ фото з соцмереж
У Стамбулі через землетрус обвалився мінарет мечеті: відео
Після страшного землетрусу у соцмережах в Туреччині з'явилось багато дописів про нові можливі підземні поштовхи. Через дезінформацію паніка у людей не проходить.
Напис на картинці: "Я намагаюсь заснути і тут чергова фейкова новина про землетрус"