Потужний землетрус у Стамбулі розхитував будинки й обвалив мінарет мечеті: є постраждалі – відео

У Стамбулі за минулу добу трапилось аж два землетруси. Перший стався неподалік найбільшого турецького міста і був магнітудою 2,9, за ним послідував наступний, набагато потужніший. Землетрус магнітудою 5,8 викликав паніку у жителів Стамбула. Він розхитував будинки, утворюючи на них велетенські тріщини, та обвалив мінарет в одній із мечетей.

На щастя, обійшлося без жертв, але з постраждалими. Їх аж вісім, повідомляє Anadolu.

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Епіцентр стихійного лиха розташовувався у Мармуровому морі на глибині 11,9 кілометра, після землетрусу в Стамбулі були зафіксовані ще 28 афтершоків. Жителі міста відчували підземні поштовхи у різних частинах Стамбула. Це посіяло неабияку паніку.

Багато людей вирішили не ночувати вдома, бо боялися нових підземних поштовхів.



Паніка у людей в Стамбулі/ фото Anadolu



Люди ночують на вулиці через загрозу повторного землетрусу/ фото Getty images



Стамбул після землетрусу/ фото Getty images

Що таке афтершоки? Це – підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і генетично з ним пов’язані. Число афтершоків зростає залежно від енергії землетрусу, зі зменшенням глибини його вогнища і може досягати декількох тисяч. Магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.

Карта з епіцентром землетрусу

Влада закрила деякі школи та евакуювала людей з лікарні в районі Сіліврі. Річ у тім, що поблизу госпіталю в одному з будинків обвалився дах. Внаслідок цього інциденту постраждали 5 осіб.

Землетрус у Стамбулі: відео

Так, на багатьох будівлях через підземні поштовхи утворилися гігантські тріщини.

Багатоповерхівку у Стамбулі розхитує землетрус: відео

Землетрус у Стамбулі: відео

У стамбульському районі Авджилар впала верхівка мінарету мечеті Хаджи Ахмета.



Обвал мінарету в Стамбулі/ фото з соцмереж



Споруда обвалилася через землетрус/ фото з соцмереж

У Стамбулі через землетрус обвалився мінарет мечеті: відео

Після страшного землетрусу у соцмережах в Туреччині з'явилось багато дописів про нові можливі підземні поштовхи. Через дезінформацію паніка у людей не проходить.

Напис на картинці: "Я намагаюсь заснути і тут чергова фейкова новина про землетрус"