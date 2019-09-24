Руйнівний землетрус сколихнув Пакистан, є загиблі і поранені: фото, відео

На кордоні Пакистану з Індією стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті руйнувань є багато загиблих і поранених.

За даними Національного центру сейсмічного моніторингу в Ісламабаді, епіцентр землетрусу був на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися у столиці Пакистану Ісламабаді, а також у таких містах як Лахор, Фейсалабад, Гаске, Пешавар.

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Як мінімум 19 людей загинуло, більше трьох сотень отримали поранення різного ступеня важкості, інформують пакистанські ЗМІ.

Дивіться відео руйнівного землетрусу в Пакистані:



Спустошливий землетрус у Пакистані / фото із соцмереж

Найбільше від землетрусу постраждав район Мурпур в провінції Джамму і Кашмір, що на кордоні з Індією. В результаті чого були зруйновані місцеві дороги.

Зараз військові допомагають в рятувальних операціях.

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