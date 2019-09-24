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      Руйнівний землетрус сколихнув Пакистан, є загиблі і поранені: фото, відео

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      Наслідки руйнівного землетрусу у Пакистані
      Наслідки руйнівного землетрусу у Пакистані / соцмережі

      На кордоні Пакистану з Індією стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті руйнувань є багато загиблих і поранених.

      За даними Національного центру сейсмічного моніторингу в Ісламабаді, епіцентр землетрусу був на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися у столиці Пакистану Ісламабаді, а також у таких містах як Лахор, Фейсалабад, Гаске, Пешавар.

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      Як мінімум 19 людей загинуло, більше трьох сотень отримали поранення різного ступеня важкості, інформують пакистанські ЗМІ.

      Дивіться відео руйнівного землетрусу в Пакистані:


      Спустошливий землетрус у Пакистані / фото із соцмереж

      Найбільше від землетрусу постраждав район Мурпур в провінції Джамму і Кашмір, що на кордоні з Індією. В результаті чого були зруйновані місцеві дороги.

      Зараз військові допомагають в рятувальних операціях.

      Стихійні лиха, що сколихнули світ у 2018 році: нищівні пожежі, землетруси, повені

      blog_ava
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      Теги: Пакистан Землетрус Стихійні лиха
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