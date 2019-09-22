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      Найпотужніший землетрус за 30 років в Албанії: є травмовані

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      Найпотужніший землетрус за 30 років в Албанії
      Найпотужніший землетрус за 30 років в Албанії / www.dw.com

      Албанію сколихнув потужний землетрус. Стихію визнали найсильнішою за останні 30 років. Внаслідок нього понад 60 людей травмовано.

      Як пише Albanian Daily News, епіцентром землетрусу стала столиця країни, де були зафіксовані поштовхи силою 5,8 балів.

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      Поштовхи відчули у столиці країни Тірані та портовому місті Дуррес. Зруйновано десятки будинків, автівки завалили уламки. Частина будівель тепер в аварійному стані, а по стінах розійшлись величезні тріщини.


      Наслідки землетрусу в Албанії

      Наразі аварійники намагаються усунути наслідки землетрусу та вберегти людей від можливих руйнувань їхніх помешкань.


      Найпотужніший землетрус за 30 років в Албанії


      Епіцентром землетрусу стала столиця країни

      blog_ava
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      Теги: Стихійні лиха Землетрус Албанія
      Джерело: 24 канал
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