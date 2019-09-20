14:00
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Що Зеленський робитиме із землею. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Техас пішов під воду через шторм Імельда, є жертви: фото, відео

      1209 Читать новость на русском
      Повені у Техасі
      Повені у Техасі / Фото з Тwitter

      В американському Техасі вирує тропічний штормом Імельда, через що штат накрили сильні паводки. Через негоду загинуло щонайменше двоє осіб, паралізовані дороги, аеропорти та робота місцевих шкіл.

      Рятувальники вже врятували близько тисячі людей та евакуювали їх до притулків, пише The Guardian.

      Читайте також: Південь Іспанії пішов під воду: кількість жертв зросла, фото та відео

      Серед жертв – 19-річний хлопець, який отримав ураження електричним струмом і потонув, намагаючись врятувати коня.

      Ще один чоловік у віці 40-50 років потонув, коли хотів проїхати мікроавтобусом поблизу аеропорту Буша у Х'юстоні. Там паводкові води сягли 2,5 метра глибини.

      До слова, в цьому аеропорту скасували та затримали понад 900 авіарейсів через негоду.

      Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив режим надзвичайної ситуації у 13 округах штаті. 

       

      Як видно на опублікованих фото та відео, повені накрили чимало населених пунктів. Подекуди вода сягає рекордного рівня, повністю затоплює автомобілі та підтоплює будинки. Люди пересуваються вулицями на надувних човнах.

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
      Михайличенко розплакався після голу "Динамо" у матчі проти "Мальме": відео
      сьогодні
      3333
      Теги: Новини США Жертви Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      сьогодні , 11:40 Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      Блог Соцмережі 181
      Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити
      сьогодні , 11:15 Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити
      Ірина Поліщук 2619
      Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі: інфографіка
      сьогодні , 09:45 Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі: інфографіка
      3198
      Запуск рынка земли – огромный прогресс
      сьогодні , 08:40 Запуск рынка земли – огромный прогресс
      Сергій Фурса 618
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 вересня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1824
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук