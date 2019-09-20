Техас пішов під воду через шторм Імельда, є жертви: фото, відео

В американському Техасі вирує тропічний штормом Імельда, через що штат накрили сильні паводки. Через негоду загинуло щонайменше двоє осіб, паралізовані дороги, аеропорти та робота місцевих шкіл.

Рятувальники вже врятували близько тисячі людей та евакуювали їх до притулків, пише The Guardian.

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Серед жертв – 19-річний хлопець, який отримав ураження електричним струмом і потонув, намагаючись врятувати коня.

Ще один чоловік у віці 40-50 років потонув, коли хотів проїхати мікроавтобусом поблизу аеропорту Буша у Х'юстоні. Там паводкові води сягли 2,5 метра глибини.

До слова, в цьому аеропорту скасували та затримали понад 900 авіарейсів через негоду.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив режим надзвичайної ситуації у 13 округах штаті.

I’ve declared a state emergency amid amid flooding from Tropical Storm Imelda.



This gives counties counties access to state resources as they respond to the flooding.



This adds to water rescue squads already deployed by TX.#txlege



https://t.co/jBe7GCn2Vi via @TexasTribune — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 19, 2019

Як видно на опублікованих фото та відео, повені накрили чимало населених пунктів. Подекуди вода сягає рекордного рівня, повністю затоплює автомобілі та підтоплює будинки. Люди пересуваються вулицями на надувних човнах.

BE SAFE. This is Conroe. The first picture is the foot of my driveway. Do not drive in high waters. My Ram almost got stuck. pic.twitter.com/pnyUyYnMuj — John Martinez (@SILCJohn) September 19, 2019

Houston, we have a problem. I-45 North Frwy is closed. Water up to the roof of cars. I-10 is closed in multiple areas. Traffic is a disaster. #KHOU11 #Imelda pic.twitter.com/YfGicAXZmN — Blake Mathews (@KHOUBlake11) September 19, 2019