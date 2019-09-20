Техас пішов під воду через шторм Імельда, є жертви: фото, відео
В американському Техасі вирує тропічний штормом Імельда, через що штат накрили сильні паводки. Через негоду загинуло щонайменше двоє осіб, паралізовані дороги, аеропорти та робота місцевих шкіл.
Рятувальники вже врятували близько тисячі людей та евакуювали їх до притулків, пише The Guardian.
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Серед жертв – 19-річний хлопець, який отримав ураження електричним струмом і потонув, намагаючись врятувати коня.
Ще один чоловік у віці 40-50 років потонув, коли хотів проїхати мікроавтобусом поблизу аеропорту Буша у Х'юстоні. Там паводкові води сягли 2,5 метра глибини.
До слова, в цьому аеропорту скасували та затримали понад 900 авіарейсів через негоду.
Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив режим надзвичайної ситуації у 13 округах штаті.
Як видно на опублікованих фото та відео, повені накрили чимало населених пунктів. Подекуди вода сягає рекордного рівня, повністю затоплює автомобілі та підтоплює будинки. Люди пересуваються вулицями на надувних човнах.
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