Південь Іспанії пішов під воду: моторошні фото, відео

Четверо осіб загинули внаслідок масштабних підтоплень на півдні Іспанії. Найбільше від великої води потерпають жителі Валенсії, Мурсії, Альмерії та Аліканте.

Рясні зливи, які вкрили регіон, призвели до значного підйому води в місцевих річках.

Читайте також: Ураган "Доріан" на Багамах – загинули 50 людей, серед них діти

Понад три з половиною тисячі людей евакуювали з уражених містечок. Через повінь у місцевих аеропортах скасували десятки рейсів.

Дивіться фото: ситуація на півдні Іспанії



Залізниці припинили рух потягів, заблокований рух низкою автотрас. Зливи потроху слабшають, тож влада вже скасувала червоний (найвищий) рівень небезпеки в регіоні.

Масштабні підтоплення на півдні Іспанії: дивіться відео

Втім, поки рівень води у містах зменшується поступово. Зазначимо, що опади вже назвали найсильнішими за півстоліття.