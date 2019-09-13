Юг Испании ушел под воду: жуткие фото, видео

Четверо человек погибли в результате масштабных подтоплений на юге Испании. Больше всего от большой воды страдают жители Валенсии, Мурсии, Альмерии и Аликанте.

Обильные ливни, накрывшие регион, привели к значительному подъему воды в местных реках. Осадки уже назвали сильнейшими за полвека.

Читайте также: Ураган "Дориан" на Багамах погибли 50 человек, среди них дети

Более трех с половиной тысяч человек эвакуировали из пострадавших городков. Из-за наводнения в местных аэропортах отменили десятки рейсов.

Смотрите фото: ситуация на юге Испании

Железные дороги прекратили движение поездов, заблокировано движение по ряду автотрасс. Ливни понемногу ослабевают, поэтому власть уже отменила красный (самый высокий) уровень опасности в регионе.

Масштабные подтопления на юге Испании: смотрите видео

Впрочем, пока уровень воды в городах уменьшается постепенно.