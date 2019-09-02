Ураган "Доріан" на Багамах: загинула 7-річна дитина

Потужний тропічний ураган "Доріан" наближається до американських штатів Флориди, Джорджії, а також до Південної та Північної Кароліни. Унаслідок стихійного лиха уже загинув 7-річний хлопчик, ще одна дитина зникла безвісти.

Хлопчик загинув на Багамських островах, пише Press. Він потонув, коли його сім'я намагалася врятуватися від стихійного лиха.

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Окрім того, сестра 7-річного хлопчика пропала безвісти.

First death recorded in Abaco following Hurrican Dorian passage on Abaco....



BP BREAKING| The first recorded death of Hurricane Dorian is now being confirmed. Seven year-old, Lachino Mcintosh, drowned after his family attempts to relocate their home. McIntosh's sister is missing pic.twitter.com/UQ99XPlBEa — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 2, 2019

Тропічний шторм 5 категорії "Доріан", що вирує нині в Атлантичному океані, вже досяг півночі Багам. Найближчими днями він може вразити щонайменше чотири американських штати, внаслідок чого можуть постраждати понад 20 мільйонів американців.

Що відомо про ураган "Доріан" у США? Через наближення урагану "Доріан" у кількох американських штатах оголосили надзвичайний стан. Також тут місцева влада збирається евакуювати населення з небезпечних територій.



Водночас усі громадські установи, школи та органи влади буде закрито. Також у Штатах через наближення "Доріана" скасували 770 авіарейсів, здебільшого в аеропортах Флориди.