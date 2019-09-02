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      Ураган "Доріан" на Багамах: загинула 7-річна дитина

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      Ураган Доріан, Багами, Флорида – жертви урагану Доріан
      Ураган "Доріан" вирує у США / twitter.com

      Потужний тропічний ураган "Доріан" наближається до американських штатів Флориди, Джорджії, а також до Південної та Північної Кароліни. Унаслідок стихійного лиха уже загинув 7-річний хлопчик, ще одна дитина зникла безвісти.

      Хлопчик загинув на Багамських островах, пише Press. Він потонув, коли його сім'я намагалася врятуватися від стихійного лиха.

      До слова: Потужний ураган "Доріан" дістався Багамських островів: приголомшливі відео

      Окрім того, сестра 7-річного хлопчика пропала безвісти.

      Тропічний шторм 5 категорії "Доріан", що вирує нині в Атлантичному океані, вже досяг півночі Багам. Найближчими днями він може вразити щонайменше чотири американських штати, внаслідок чого можуть постраждати понад 20 мільйонів американців.

      Що відомо про ураган "Доріан" у США? Через наближення урагану "Доріан" у кількох американських штатах оголосили надзвичайний стан. Також тут місцева влада збирається евакуювати населення з небезпечних територій.

      Водночас усі громадські установи, школи та органи влади буде закрито. Також у Штатах через наближення "Доріана" скасували 770 авіарейсів, здебільшого в аеропортах Флориди.

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      Теги: Ураган Доріан Жертви Новини США Стихійні лиха Діти і неповнолітні Ураган у США
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