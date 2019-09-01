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      Потужний ураган "Доріан" дістався Багамських островів: приголомшливі відео

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      Ураган "Доріан" вже досяг Багам і незабаром вразить США
      Ураган "Доріан" вже досяг Багам і незабаром вразить США / Getty Images

      Тропічний шторм 5 категорії "Доріан", що вирує нині в Атлантичному океані, вже досяг півночі Багам. Найближчими днями він може вразити щонайменше чотири американських штати, внаслідок чого можуть постраждати понад 20 мільйонів американців.

      На Багамах "Доріан" позривав дахи з будівель і пошкодив лінії електропередач, а також затопив вулиці, поламав дерева та понівечив автомобілі. Тим часом, люди заховалися у школах, церквах та інших пристосованих для цього сховищах. Водночас всі готелі на Багамах зачинено. Аби людей людей перемістити на острови, що ролзміщуються над рівнем моря вище, місцева влада використовує човни. До слова, багато хто з місцевих жителів проігнорував попередження влади про нищівну силу урагану, повідомляє France 24.

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      Ураган "Доріан" вразив Багами: відео 

      Ураган "Доріан" на Багамах: дивіться відео  

      Багами страждають від урагану "Доріан": відео  

      За інформацією CNN, швидкість вітру "Доріана становить майже 290 кілометрів за годину. І за весь час лише один ураган був потужнішим за "Доріан" – мовиться про Аллен, що вирував у Атлантиці в 1980 році.

      Епіцентр урагану "Доріан": відео 

      Через "Доріан" надзвичайний стан вже оголошено в таких американських штатах, як Флорида, Північна та Південна Кароліна, а також у 12 графствах у Джорджії, передає CBS News. Також занепокоєння висловив американських президент Дональд Трамп.

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      Ураган Доріан, США, Багами
      Незабаром ураган "Доріан" вразить США 

       

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      Теги: Новини США Ураган у США Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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