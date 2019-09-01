Мощный ураган "Дориан" добрался до Багамских островов: потрясающие видео

Тропический шторм 5 категории" Дориан", бушующий ныне в Атлантическом океане, уже достиг севера Багам. В ближайшие дни он может поразить по меньшей мере четыре американских штата, в результате чего могут пострадать более 20 миллионов американцев.

На Багамах "Дориан" сорвал крыши со зданий и повредил линии электропередач, а также затопил улицы, поломал деревья и изуродовал автомобили. Тем временем, люди спрятались в школах, церквях и других приспособленных для этого укрытиях. В то же время все отели на Багамах закрыты. Чтобы людей переместить на острова, размещенные над уровнем моря выше, местные власти используют лодки. К слову, многие из местных жителей проигнорировали предупреждение властей о сокрушительной силе урагана, сообщает France 24.

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Ураган "Дориан" поразил Багамы: видео

Ураган "Дориан" на Багамах: смотрите видео​

Багамы страдают от урагана "Дориан": видео

По информации CNN, скорость ветра "Дориана составляет почти 290 километров в час. И за все время лишь один ураган был мощнее "Дориана" – говорится об "Аллене", бушевавшего в Атлантике в 1980 году.

Эпицентр урагана "Дориан": видео

Из-за "Дориана" чрезвычайное положение уже объявлено в таких американских штатах, как Флорида, Северная и Южная Каролина, а также в 12 графствах в Джорджии, передает CBS News. Также беспокойство выразил американских президент Дональд Трамп.

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Вскоре ураган "Дориан" поразит США

This is the scene in Abaco island, Bahamas at the moment as the eye of #HurricaneDorian comes ashore right now. #Dorian2019 #Dorian report @rickymyers pic.twitter.com/STyGDjXIQv — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 1 September 2019