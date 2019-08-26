В сторону Австралии движется огромная глыба вулканической породы: потрясающее видео

Большой слой вулканической породы размером с Манхэттен просто сейчас дрейфует в сторону Австралии. Как объяснили исследователи из NASA, этот слой образовался после извержения подводного вулкана у острова Тонга. Однако причин для волнения нет, более того, это может пригодиться подводным обитателям.

Это образование, площадью около 150 квадратных километров, увидели моряки еще 9 августа, сообщает CNN.

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По предварительным оценкам, слой пемзы будет дрейфовать к Австралии 7-12 месяцев. И это может положительно повлиять на Большой барьерный риф, куда "плот" вероятно принесет кораллы, ракушки, водоросли, крабов и много других организмов.



Большой коралловый риф

Пемза – пористая вулканическая порода. Она очень легкая, благодаря чему может оставаться на поверхности воды, а морские организмы могут скрываться в ее многочисленных отверстиях.

Смотрите видео: 150 квадратных километров вулканической породы дрейфует к Австралии

Профессор Квинслендского технологического университета Скотт Брайан сказал, что этот плот из пемзы движется со скоростью примерно от 10 до 30 километров в день. Его скорость и направление во многом обусловлены поверхностными течениями, волнами и ветром, объяснил Брайан.

Брайан также заявил, что подобные события происходят каждые пять лет и предусматривают триллионы кусков пемзы. В 2012 году исследования Брайана и других ученых помогли установить, что дрейф пемзових плит является одним из способов океана перераспределить разнообразную морскую жизнь.