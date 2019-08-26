Українці незабаром можуть залишитись без питної води

У нас, українців, серйозний стрес – водний. І він посилюється. Україна має один з найнижчих в Європі показників забезпеченості водою.

За прогнозами фахівців, вже за 20-30 років нам доведеться імпортувати питну воду.

Водним стресом називають щорічний доступ до водних ресурсів менше за 1,7 тис. куб. м на людину. У нас є лише 1 тис. куб. м внутрішніх вод на 1 жителя. Для порівняння, у Швеції та Німеччині – 2,5 тис., Франції – 3,5 тис., Великобританії – 5 тис. куб. м.

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З посиленням глобального потепління проблема значно загостриться. Зими малосніжні, а дощі – здебільшого сильні, але короткі, тому підземні води погано поповнюються. Гідрогеологічна посуха – ситуація, коли вода не потрапляє в глибокі шари ґрунту і не наповнює підземні джерела.

І при цьому всьому використання води в Україні є неефективним та нераціональним. За останні 30 років у нас щезло 10 тис. річок!

Так, сусідня Польща, де ситуація значно краща – 1,6 тис. куб. м – б'є на сполох і вживає термінових заходів. Польська гідрологічна служба зчинила тривогу в липні, попереджаючи, що рівень підземних вод у 12 з 16 польських провінцій може бути занадто низьким, щоб заповнити мілкі колодязі.

Понад 320 муніципалітетів відразу наклали обмеження на воду: заборонили наповнювати басейни, поливати сади, мити машини, а за порушення – великі штрафи. Мешканці таких малозабезпечених регіонів повстають проти промислових виробників, які використовують багато води; і навіть конфліктують один з одним – якщо сусіди поливають сади із спільного джерела.

Поляки намагаються затримати на своїй території якомога більше води. Уряд планує витратити 3,6 мільярда доларів на будівництво близько 30 водосховищ. Фермери зможуть будувати невеликі резервуари до 1000 кубометрів без спеціальних дозволів.

ООН визнає дефіцит води проблемою №1 у світі. Сьогодні 2,6 мільярда людей на землі взагалі не мають доступу до чистої природної питної води. 39 країн світу отримують більшу частину необхідної їм води з транскордонних джерел. За останні 50 років через воду було 37 серйозних міжнародних конфліктів із застосуванням сили. До 2025 року 3,2 мільярда жителів планети будуть страждати від нестачі прісної води.

Джерело: Українська Кліматична Мережа

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