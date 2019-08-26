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      У бік Австралії рухається величезна брила вулканічної породи: приголомшливе відео

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      У бік Австралії рухається величезна брила вулканічної породи
      У бік Австралії рухається величезна брила вулканічної породи / newatlas.com

      Великий шар вулканічної породи розміром з Манхеттен просто зараз дрейфує у бік Австралії. Як пояснили дослідники з NASA, цей шар утворився після виверження підводного вулкана біля острова Тонга. Проте причин для хвилювання немає, ба більше, це може стати у нагоді підводним мешканцям.

      Це утворення, площею близько 150 квадратних кілометрів, побачили моряки ще 9 серпня, повідомляє CNN.

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      За попередніми оцінками, шар пемзи буде дрейфувати до Австралії 7-12 місяців. І це може позитивно вплинути на Великий бар'єрний риф, куди "пліт" ймовірно принесе корали, мушлі, водорості, крабів і багато інших організмів.


      Великий кораловий риф

      Пемза – пориста вулканічна порода. Вона дуже легка, завдяки чому може залишатися на поверхні води, а морські організми можуть ховатися в її численних отворах.

      Дивіться відео: 150 квадратних кілометрів вулканічної породи дрейфує до Австралії

      Професор Квінслендського технологічного університету Скотт Брайан сказав, що цей пліт з пемзи рухається зі швидкістю приблизно від 10 до 30 кілометрів на день. Його швидкість і напрямок багато у чому зумовлені поверхневими течіями, хвилями й вітром, пояснив Брайан.

      Брайан також заявив, що подібні події відбуваються кожні п'ять років і передбачають трильйони шматків пемзи. У 2012 році дослідження Брайана та інших науковців допомогли встановити, що дрейфування пемзових плит є одним зі способів океану перерозподілити різноманітне морське життя.

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      Теги: Екологія Стихійні лиха Світ тварин дослідження
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