Мощный ураган Дориан надвигается на США

Южные регионы США и акватория Карибского моря готовится к мощному урагану Дориан. Стихия надвигается с юго-востока и уже нанесла немалый урон на Виргинских островах. А его мощность достигла четвертой из пяти категорий опасности.

Более двухсот километров в час – с такой скоростью ураган Дориан надвигается на восточное побережье США. На себе его уже почувствовали жители Виргинских островов.

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Кроме США, латают крыши и готовятся к буре жители Пуэрто Рико. Здесь не понаслышке знают, какой непогода может нанести ущерб. "Нас часто затапливают наводнения. Не постоянно, но когда сильные дожди", –рассказала местная жительница Изабель Гарсиа.

Тщательно укрепляют свои дома и во Флориде. Также из-за ажиотажа там опустошили полки в супермаркете. Воду продают в ограниченных количествах и при наличии купонов.



Пустые полки во Флориде

Между тем ураган достиг четвертой категории мощности. К эвакуации готовят жителей Багамских островов. О вероятном выселении говорят и на юге США.

Эти решения нам не даются легко, но, если вы все-таки попадете в зону эвакуации, пожалуйста, выполняйте все указания о выселении. Ваша безопасность в приоритете,

– заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис

В усиленном режиме работают спасатели, мобилизовали и четыре тысячи правоохранителей. Людей предупреждают о возможных отключениях газа и электроэнергии. По словам президента США Дональд Трамп, будут делать все, чтобы избежать неудобств.

Сейчас все очень тяжело работают. Скорее всего именно Флорида подпадает под эпицентр бедствия. Поэтому уже много грузовиков с запасами газа едут в регион из Луизианы,

– сообщил Дональд Трамп.



Дональд Трамп

Именно из-за грядущего урагана Трамп отменил заранее спланированный визит в Польшу по случаю проведения мероприятий к 80 годовщине с начала Второй мировой войны. Ведь юго-восточного побережья стихия должна достичь на этой неделе.