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      В Италии началось извержение вулкана Стромболи, который недавно убил человека: фото, видео

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      Извержение вулкана Стромболи в Италии: видео, фото 28 августа 2019
      Извержение вулкана Стромболи / twitter.com

      На юге Италии 28 августа у побережья Сицилии проснулся вулкан Стромболи. Сильное извержение вулкана было 3 июля, тогда из-за стихии погиб один итальянец, еще один человек – пострадал.

      Окрестности засыпало песком, пеплом и другим вулканическим материалом, сообщает ANSA. Все это спровоцировало пожар.

      Накануне: В Италии началось извержение вулкана, погиб турист: фото, видео

      Пока ничего неизвестно о жертвах и пострадавших.

      вулкан стромболі виверження
      На острове бушуют пожары

      Извержение вулкана почувствовали туристы и жители острова. Очевидцы рассказывают, что высокий столб дыма был виден за много километров, а само извержение было сильнее, чем 3 июля.

      По словам президента региона Сицилии Нелло Мусумечи, движение частных лодок в районе острова было приостановлено на несколько часов.

      Что известно о Стромболи и вулкане на нем?Остров Стромболи является популярным местом отдыха для состоятельных туристов. Его еще называют "маяком Средиземноморья". Всего на острове проживает около 500 человек.

      Вулкан Стромболи – один из самых активных на планете. Он регулярно извергается с 1932 года. Последнее крупное извержение произошло в апреле 2009 года.

      blog_ava
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      Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Извержение вулкана
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