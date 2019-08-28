В Италии началось извержение вулкана Стромболи, который недавно убил человека: фото, видео
На юге Италии 28 августа у побережья Сицилии проснулся вулкан Стромболи. Сильное извержение вулкана было 3 июля, тогда из-за стихии погиб один итальянец, еще один человек – пострадал.
Окрестности засыпало песком, пеплом и другим вулканическим материалом, сообщает ANSA. Все это спровоцировало пожар.
Накануне: В Италии началось извержение вулкана, погиб турист: фото, видео
Пока ничего неизвестно о жертвах и пострадавших.
На острове бушуют пожары
Извержение вулкана почувствовали туристы и жители острова. Очевидцы рассказывают, что высокий столб дыма был виден за много километров, а само извержение было сильнее, чем 3 июля.
По словам президента региона Сицилии Нелло Мусумечи, движение частных лодок в районе острова было приостановлено на несколько часов.
Что известно о Стромболи и вулкане на нем?Остров Стромболи является популярным местом отдыха для состоятельных туристов. Его еще называют "маяком Средиземноморья". Всего на острове проживает около 500 человек.
Вулкан Стромболи – один из самых активных на планете. Он регулярно извергается с 1932 года. Последнее крупное извержение произошло в апреле 2009 года.