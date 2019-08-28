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      В Італії почалося виверження вулкану, який нещодавно вбив людину: фото, відео

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      Виверження вулкану Стромболі в Італії: відео, фото 28 серпня 2019
      Виверження вулкану Стромболі / twitter.com

      На півдні Італії 28 серпня біля узбережжя Сицилії прокинувся вулкан Стромболі. Сильне виверження вулкану було 3 липня, тоді через стихію загинув один італієць, ще один чоловік – постраждав.

      Околиці засипало піском, попелом та іншим вулканічним матеріалом, повідомляє ANSA. Все це спровокувало пожежі.

      Напередодні: В Італії почалося виверження вулкану, загинув турист: фото, відео

      Наразі нічого невідомо про жертв і постраждалих.

      вулкан стромболі виверження
      На острові вирують пожежі

      Виверження вулкану відчули туристи та жителі острова. Очевидці розповідають, що високий стовп диму було видно за багато кілометрів, а сама виверження було сильнішим, аніж 3 липня.

      За словами президента регіону Сицилії Нелло Мусумечі, рух приватних човнів у районі острова було призупинено на кілька годин.

      Що відомо про Стромболі і вулкан на ньому?Острів Стромболі є популярним місцем відпочинку для заможних туристів. Його ще називають "маяком Середземномор'я". Загалом на острові проживають близько 500 осіб.

      Вулкан Стромболі – один з найактивніших на планеті. Він регулярно вивергається з 1932 року. Останнє велике виверження відбулося у квітні 2009 року.

      blog_ava
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      Теги: Виверження вулкану Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
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