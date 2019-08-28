В Італії почалося виверження вулкану, який нещодавно вбив людину: фото, відео
На півдні Італії 28 серпня біля узбережжя Сицилії прокинувся вулкан Стромболі. Сильне виверження вулкану було 3 липня, тоді через стихію загинув один італієць, ще один чоловік – постраждав.
Околиці засипало піском, попелом та іншим вулканічним матеріалом, повідомляє ANSA. Все це спровокувало пожежі.
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Наразі нічого невідомо про жертв і постраждалих.
На острові вирують пожежі
Виверження вулкану відчули туристи та жителі острова. Очевидці розповідають, що високий стовп диму було видно за багато кілометрів, а сама виверження було сильнішим, аніж 3 липня.
За словами президента регіону Сицилії Нелло Мусумечі, рух приватних човнів у районі острова було призупинено на кілька годин.
Що відомо про Стромболі і вулкан на ньому?Острів Стромболі є популярним місцем відпочинку для заможних туристів. Його ще називають "маяком Середземномор'я". Загалом на острові проживають близько 500 осіб.
Вулкан Стромболі – один з найактивніших на планеті. Він регулярно вивергається з 1932 року. Останнє велике виверження відбулося у квітні 2009 року.