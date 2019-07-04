В Італії почалося виверження вулкану, загинув турист: фото, відео

На італійському острові Стромболі в середу, 3 липня, почалося сильне виверження вулкану. Через стихію загинув один італієць, ще один чоловік – постраждав.

Загиблим виявився 35-річний турист з Сицилії. Італійця вбило каменем, коли він стояв біля жерла вулкана у момент, як почалося виверження, пише Ansa.

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Через виверження також постраждав один чоловік, громадянин Бразилії, який отримав численні тілесні ушкодження та зневоднення. Окрім того, рятувальники зараз намагаються врятувати ще двох туристів, які виявилися в пастці через лаву, що стікає з вулкану.

Виверження вулкану на острові Стромболі

Туристи, що відпочивали у Стромболі, розповіли, що почули потужний вибух у вуликані, звідти пішов стовп попелу, а потім на острів обрушився "град з каміння".

Загалом місцева влада евакуювала з острова близько 70 осіб – місцевих жителів та туристів. До острова направили військовий корабель для участі у можливій рятувальній операції.

Окрім того, вивержена лава спричинила пожежу в лісі біля вулкану. На острів скерували пожежників та пожежний вертоліт.

Що відомо про Стромболі і вулкан на ньому? Острів Стромболі є популярним місцем відпочинку для заможних туристів. Його ще називають "маяком Середземномор'я". Загалом на острові проживають близько 500 осіб.



Вулкан Стромболі – один з найактивніших на планеті. Він регулярно вивергається з 1932 року. Останнє велике виверження відбулося у квітні 2009 року.

'It was like being in hell... fire raining from the sky': Tourists flee into the sea to escape clouds of ash as huge volcanic eruption 'like a nuke going off' rocks Mediterranean island of Stromboli killing hiker, 35, and leaving others hurt or missing https://t.co/D0VXJNP97D — Climate Realists (@ClimateRealists) July 4, 2019

RT Informa_EC: #Italia

Imágenes de la explosión del volcán #Stromboli grabadas por un excursionista. La columna de humo alcanzó los 3 kilómetros de altura.

Este evento ha dejado al menos una persona fallecida y una herida, según informó el cuerpo de bom… pic.twitter.com/Cwc7LGDtQI — THE MUSIC (@francmolica) July 4, 2019