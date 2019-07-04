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      В Італії почалося виверження вулкану, загинув турист: фото, відео

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      На острові Стромболі в Італії почалося виверження вулкану
      На острові Стромболі в Італії почалося виверження вулкану / Скрін з відео

      На італійському острові Стромболі в середу, 3 липня, почалося сильне виверження вулкану. Через стихію загинув один італієць, ще один чоловік – постраждав.

      Загиблим виявився 35-річний турист з Сицилії. Італійця вбило каменем, коли він стояв біля жерла вулкана у момент, як почалося виверження, пише Ansa.

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      Через виверження також постраждав один чоловік, громадянин Бразилії, який отримав численні тілесні ушкодження та зневоднення. Окрім того, рятувальники зараз намагаються врятувати ще двох туристів, які виявилися в пастці через лаву, що стікає з вулкану.

      Туристи, що відпочивали у Стромболі, розповіли, що почули потужний вибух у вуликані, звідти пішов стовп попелу, а потім на острів обрушився "град з каміння".

      Загалом місцева влада евакуювала з острова близько 70 осіб – місцевих жителів та туристів. До острова направили військовий корабель для участі у можливій рятувальній операції.

      Окрім того, вивержена лава спричинила пожежу в лісі біля вулкану. На острів скерували пожежників та пожежний вертоліт.

      Що відомо про Стромболі і вулкан на ньому? Острів Стромболі є популярним місцем відпочинку для заможних туристів. Його ще називають "маяком Середземномор'я". Загалом на острові проживають близько 500 осіб.

      Вулкан Стромболі – один з найактивніших на планеті. Він регулярно вивергається з 1932 року. Останнє велике виверження відбулося у квітні 2009 року.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Виверження вулкану Жертви Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
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