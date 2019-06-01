На Сицилії сталося виверження вулкану Етна – фото та відео

На італійському острові Сицилія активізувався найвищий вулкан Європи – Етна. Наразі зафіксовані два розломи, через які почався витік лави.

Два нові розломи з’явилися біля підніжжя південно-східного кратера на висоті 3150 метрів, пише ANSA.

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Два потоки лави простягнулися на кілька сотень метрів.



Виверження вулкану Етна//Фото: Boris Behncke



Лава з вулкану Етна//Фото: Boris Behncke

Тремтіння внутрішніх магматичних каналів досягло середніх значень і наразі зменшується. Окрім того, з вулкану був незначний викид попелу. Це ніяк не вплинуло на роботу аеропорту Катанії.

Місцеві вулканологи заявили, що виверження не становлять небезпеки для населення, але необхідно буде контролювати потік туристів в районі для їх безпеки.

Минулого разу вулкан Етна ативізувався 20 лютого.

Eruptions at Mount Etna light up Sicilian skies | https://t.co/UFb8FTSX1m pic.twitter.com/Zjzk0QwdkK — RTÉ News (@rtenews) 31 травня 2019 р.

Що таке вулкан Етна?Італійською Etna або Mongibello – це активний стратовулкан – тобто, такий, що складається з багатьох прошарків затверділої лави – на острові Сицилія заввишки, за різними даними, від 3326 до 3350 метрів. Тепер це найвищий та найактивніший вулкан Європи, та його точну висоту важко вказати, адже вона постійно змінюється внаслідок вивержень. Площа основи вулканічного конуса становить приблизно 1250 квадратних кілометрів.