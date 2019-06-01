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      На Сицилії сталося виверження вулкану Етна – фото та відео

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      На Сицилії сталося виверження вулкану Етна
      На Сицилії сталося виверження вулкану Етна / Фото з Twitter Boris Behncke

      На італійському острові Сицилія активізувався найвищий вулкан Європи – Етна. Наразі зафіксовані два розломи, через які почався витік лави.

      Два нові розломи з’явилися біля підніжжя південно-східного кратера на висоті 3150 метрів, пише ANSA.

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      Два потоки лави простягнулися на кілька сотень метрів.

      вулкан етна італія
      Виверження вулкану Етна//Фото: Boris Behncke

      виверження вулкану етна
      Лава з вулкану Етна//Фото: Boris Behncke

      Тремтіння внутрішніх магматичних каналів досягло середніх значень і наразі зменшується. Окрім того, з вулкану був незначний викид попелу. Це ніяк не вплинуло на роботу аеропорту Катанії.

      Місцеві вулканологи заявили, що виверження не становлять небезпеки для населення, але необхідно буде контролювати потік туристів в районі для їх безпеки.

      Минулого разу вулкан Етна ативізувався 20 лютого.

      Що таке вулкан Етна?Італійською Etna або Mongibello – це активний стратовулкан – тобто, такий, що складається з багатьох прошарків затверділої лави – на острові Сицилія заввишки, за різними даними, від 3326 до 3350 метрів. Тепер це найвищий та найактивніший вулкан Європи, та його точну висоту важко вказати, адже вона постійно змінюється внаслідок вивержень. Площа основи вулканічного конуса становить приблизно 1250 квадратних кілометрів.

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      Теги: Стихійні лиха Виверження вулкану
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