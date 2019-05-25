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      На Балі сталося виверження вулкану: відео

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      Вулкан Агунг під час виверження
      Вулкан Агунг під час виверження / Скріншот з YouTube-відео

      У ніч з п'ятниці на суботу, 25 травня, на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг. Наразі про постраждалих інформації не надходило.

      Виверження тривало близько 5-ти хвилин, пише Nine News Australia. Потік лави поширився на відстань 3 кілометрів від кратеру вулкана Агунт.

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      Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

      Влада Індонезії не підвищила рівень небезпеки в районі вулкану Агунг. Однак 4 рейси, які направлялися у міжнародний аеропорт Балі, були направлені в інші аеропорти. Окрім того, п'ять рейсів, які повинні були вилетіти з острову, було скасовано.

      Напередодні на індонезійському острові Балі активізувався вулкан Агун, який здійснив потужний викид попелу. Мешканців попереджали, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 кілометрів від кратера вулкана.

      blog_ava
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      Теги: Індонезія Виверження вулкану Стихійні лиха
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