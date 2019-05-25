На Балі сталося виверження вулкану: відео

У ніч з п'ятниці на суботу, 25 травня, на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг. Наразі про постраждалих інформації не надходило.

Виверження тривало близько 5-ти хвилин, пише Nine News Australia. Потік лави поширився на відстань 3 кілометрів від кратеру вулкана Агунт.

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Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

Влада Індонезії не підвищила рівень небезпеки в районі вулкану Агунг. Однак 4 рейси, які направлялися у міжнародний аеропорт Балі, були направлені в інші аеропорти. Окрім того, п'ять рейсів, які повинні були вилетіти з острову, було скасовано.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9News pic.twitter.com/ZbD3NuZJIG — Nine News Australia (@9NewsAUS) May 24, 2019

Напередодні на індонезійському острові Балі активізувався вулкан Агун, який здійснив потужний викид попелу. Мешканців попереджали, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 кілометрів від кратера вулкана.