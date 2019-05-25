На Бали произошло извержение вулкана: видео
В ночь с пятницы на субботу, 25 мая, на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Пока о пострадавших информации не поступало.
Извержение длилось около 5-ти минут, пишет Nine News Australia. Поток лавы распространился на расстояние 3 километров от кратера вулкана Агунг.
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Девять поселений, которые расположены рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом.
Власти Индонезии не повысили уровень опасности в районе вулкана Агунг. Однако 4 рейса, которые направлялись в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты. Кроме того, пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.
Накануне на индонезийском острове Бали активизировался вулкан Агунг, который произвел мощный выброс пепла. Жителей предупреждали, что им запрещено находиться в радиусе 4 километров от кратера вулкана.
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