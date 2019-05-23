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      Из-за непогоды в Польше затопило десятки домов: фото последствий стихии

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      Непогода затопила дома в Польше
      Непогода затопила дома в Польше / Фото з Twitter

      В Малопольском воеводстве из берегов вышли реки Вислока и Брень. Вода затопила дома в городке Домброва-Тарновска, в результате чего пришлось эвакуировать по меньшей мере три десятка человек.

      В регионе создан кризисный центр, в котором временно разместили людей.

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      Спасатели работают круглосуточно, они откачивают воду из затопленных домов и размещают мешки с песком в тех местах, которым угрожает подтопление. В Подкарпатском воеводстве вода в нескольких участках подтопила дорогу государственного значения, а в городке Сташув провалился мост.

      Польшу накрыла страшная непогода: фото

      Польские синоптики прогнозируют, что сильные осадки продлятся еще 22 мая, а улучшение ситуации можно ожидать лишь в пятницу. Во вторник и среду в некоторых поветах Польши количество осадков составило до 130 литров на квадратный метр, что значительно превысило месячную норму.

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      Теги: Стихийный бедствия Новости Польши Погода
      Источник: 24 канал
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