Из-за непогоды в Польше затопило десятки домов: фото последствий стихии
В Малопольском воеводстве из берегов вышли реки Вислока и Брень. Вода затопила дома в городке Домброва-Тарновска, в результате чего пришлось эвакуировать по меньшей мере три десятка человек.
В регионе создан кризисный центр, в котором временно разместили людей.
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Спасатели работают круглосуточно, они откачивают воду из затопленных домов и размещают мешки с песком в тех местах, которым угрожает подтопление. В Подкарпатском воеводстве вода в нескольких участках подтопила дорогу государственного значения, а в городке Сташув провалился мост.
Польшу накрыла страшная непогода: фото
Польские синоптики прогнозируют, что сильные осадки продлятся еще 22 мая, а улучшение ситуации можно ожидать лишь в пятницу. Во вторник и среду в некоторых поветах Польши количество осадков составило до 130 литров на квадратный метр, что значительно превысило месячную норму.