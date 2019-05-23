Из-за непогоды в Польше затопило десятки домов: фото последствий стихии

В Малопольском воеводстве из берегов вышли реки Вислока и Брень. Вода затопила дома в городке Домброва-Тарновска, в результате чего пришлось эвакуировать по меньшей мере три десятка человек.

В регионе создан кризисный центр, в котором временно разместили людей.

Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

Спасатели работают круглосуточно, они откачивают воду из затопленных домов и размещают мешки с песком в тех местах, которым угрожает подтопление. В Подкарпатском воеводстве вода в нескольких участках подтопила дорогу государственного значения, а в городке Сташув провалился мост.

Польшу накрыла страшная непогода: фото

Dąbrowa Tarnowska. Rzeka Breń podtopiła kilkanaście domów. Rzeka w korycie, ale wciąż wysoki stan. Zdj. mieszkańcy Dąbrowy @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/xvxv3OkKnk — Marcin Kubat (@dokubata) 22 травня 2019 р.

Zalana Dąbrowa Tarnowska. fot. Paweł Topolski. Bieżące komunikaty pogodowe i sytuacja w regionie w serwisach informacyjnych @RadioKrakow https://t.co/zavzoc63RD pic.twitter.com/W67CuRcDCj — Radio Kraków (@RadioKrakow) 22 травня 2019 р.

Co najmniej 32 osoby ewakuowano z podtopionych domów w Dąbrowie Tarnowskiej i pobliskiej wsi Swarzów. Z powodu intensywnych opadów deszczu wylała tam rzeka Breń. pic.twitter.com/HUTY9OAozq — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 22 травня 2019 р.

Польские синоптики прогнозируют, что сильные осадки продлятся еще 22 мая, а улучшение ситуации можно ожидать лишь в пятницу. Во вторник и среду в некоторых поветах Польши количество осадков составило до 130 литров на квадратный метр, что значительно превысило месячную норму.